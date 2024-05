Van de Velde/Immers en Stam/Schoon in topvorm: beachvolleybalduo's in halve finales

Twee maanden voor het begin van de Olympische Spelen zijn de Nederlandse beachvolleybalduo's Steven van de Velde/Matthew Immers en Katja Stam/Raïsa Schoon in topvorm. Beide koppels zijn doorgedrongen tot de halve finales van het Elite 16-toernooi in het Portugese Espinho.

Voor Van de Velde en Immers is het de tweede halvefinaleplaats op rij in een Elite 16-toernooi, het hoogste niveau in het beachvolleybal. Voor Stam en Schoon is het al de derde halve finale op rij.