NOS Sport • vandaag, 12:37 Van den Hoogenband verbaasd over ophef Van de Velde: 'Zaken uitvergroot rond Spelen'

Pieter van den Hoogenband heeft zich "een beetje verbaasd" over de ontstane ophef over de deelname van beachvolleyballer Steven van de Velde aan de Olympische Spelen.

"Hij is al langer actief in de internationale sport, de beachvolleybalwereld. Hij heeft World Cups, EK's en WK's gespeeld, maar dan zie je toch dat het rond de Spelen anders is. Dat er rond de Spelen zaken worden uitvergroot", zegt de chef de mission in gesprek met de NOS.

2:08 Van den Hoogenband verbaasd over ophef Van de Velde: 'Rond Spelen worden zaken uitvergroot'

De beachvolleyballer werd in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel voor seks met een minderjarige. Dat gold door de leeftijd van het meisje (12) als verkrachting, ongeacht of zij instemde. Van de Velde was zelf destijds 19 jaar oud.

Oproep om Van de Velde te weren

Internationale slachtofferorganisaties riepen in een gezamenlijk statement op om Van de Velde van de Spelen te weren.

"Wij hebben ook geen oogkleppen op en sluiten de ogen niet", zegt Van den Hoogenband. Toch was er volgens de chef de mission "geen sprake van" om de 29-jarige sporter thuis te laten.

"Dat is niet aan mij. Ik ben de chef, verantwoordelijk voor hele ploeg, voor de sporters", aldus Van den Hoogenband. "Hij is gewoon lid van de ploeg, heeft zich gekwalificeerd, en daarom verdient hij onze steun."

Olympisch Journaal Vanavond is op NPO 1 het eerste Olympisch Journaal te zien, met updates vanuit Parijs. De uitzending is aansluitend op de Avondetappe, en dus ook te volgen via de livestream in de NOS-app en op NOS.nl.

Sportkoepel NOC*NSF nam, in overleg met Van de Velde en beachpartner Matthew Immers, op voorhand al maatregelen om rust te creëren. Van de Velde verblijft in Parijs niet bij de andere Nederlandse sporters en zal gedurende het evenement ook niet praten met journalisten.

Maatregelen

"We hebben samen goede maatregelen getroffen", vindt Van den Hoogeband, die Van de Velde ziet als alle andere leden van de Nederlandse afvaardiging. "Alle sporters zijn me dierbaar en ik probeer ze te ondersteunen. Steven en Matthew horen daar ook bij."

"Ik vind dat hij er goed en nuchter op reageert", zegt de chef de mission over de beachvolleyballer. "Hij gaat het niet bagatelliseren. We moeten het respecteren en hem helpen als lid van het team, om te kunnen presteren."

Volgens Van den Hoogenband laat de sporter zich niet afleiden. "Ik vind dat hij het knap doet. Met respect voor alle gevoelens van andere mensen. Hij is daar nuchter onder. Ik denk dat hij goede focus heeft, met zijn partner, want ze moeten het samen doen. Hopelijk kan het snel weer over de sport gaan."

In 2018 sprak Steven van de Velde vlak voor het EK over "de grootste fout" van zijn leven.

5:42 2018: beachvolleyballer na celstraf weer terug op hoogste niveau