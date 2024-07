EPA Steven van de Velde in 2020 op op het EK beachvolleybal in Letland

NOS Nieuws • vandaag, 10:12 Slachtofferorganisaties: ban veroordeelde Nederlandse zedendelinquent van Spelen

Internationale slachtofferorganisaties hebben in een gezamenlijk statement opgeroepen om de Nederlandse beachvolleyballer Steven van de Velde van de Olympische Spelen te weren. Dat is te lezen in dagblad Trouw, dat het statement in handen heeft. Van de Velde is een aantal jaar geleden veroordeeld voor seks met een meisje van 12. De organisaties zijn van mening dat er "voor zedendelinquenten geen plaats is op de Spelen."

De inmiddels 29-jarige speler van het Nederlandse team reisde in 2014 naar Engeland af voor een afspraak met een meisje. Hij had haar via Facebook ontmoet. Een paar jaar later zei Van De Velde tegen de NOS dat hij van haar leeftijd afwist. Zelf was hij destijds 19 jaar oud.

De rechtbank in Engeland veroordeelde hem tot vier jaar cel vanwege seks met een minderjarige. Volgens de rechter was daar sprake van, ongeacht of het meisje wel of niet instemde met seks. Die straf zat de beachvolleyballer in Nederland uit. Na 13 maanden kwam hij vrij, omdat er volgens het Nederlandse recht sprake was van ontucht, waar een lagere straf op staat.

In 2018 sprak Steven van de Velde vlak voor het EK over "de grootste fout" van zijn leven.

Nu Van de Velde zijn debuut moet gaan maken op de Spelen in Parijs is er ophef ontstaan over zijn deelname. De organisaties Sport & Rights Alliance, Kyniska Advocacy en The Army of Survivors hebben het Internationaal Olympisch Comité opgeroepen om zijn deelname te verbieden, zo is te lezen in Trouw.

In het statement dat de krant al in handen heeft, staat onder meer dat de deelname van "een veroordeelde verkrachter" indruist tegen het olympische ideaal om "via sport aan een betere wereld te werken". "Wij zijn er absoluut niet tegen dat sport een rol speelt in de rehabilitatie van daders, alleen vinden wij het meest prestigieuze sportpodium ter wereld daar niet geschikt voor."

Ook in internationale media ging het over de deelname van de beachvolleyballer, zowel de Amerikaanse tv-zender CNN als de Britse omroep BBC bericht erover.

'Werkbaar plan'

Sportkoepel NOC*NSF vindt dat Van de Velde "een gekwalificeerde sporter is die aan alle voorwaarden voldoet om naar de Spelen te gaan". "We zijn druk bezig een plan rondom Steven te bouwen, zodat er in Parijs ook voor hem een werkbare situatie is," reageert directeur topsport André Cats in Trouw.

Ook de volleybalbond Nevobo, die samen met de sportkoepel verantwoordelijk is voor de uitzending naar Parijs, deelt die mening. Ze benadrukken dat Van de Velde zijn straf heeft uitgezeten en er volgens deskundigen geen recidivegevaar is.

Onlangs sprak Van de Velde zich nog uit over zijn verleden, is te lezen in een interview van Volleybal.nl. Zo hield de beachvolleyballer er altijd rekening mee dat die periode uit zijn leven opnieuw opgerakeld zou worden, maar is hij er niet blij mee. "Ik snap dat dit in aanloop naar het grootste sportevenement ter wereld de aandacht van internationale media kan trekken."