Veelbesproken beachvolleyballer Van de Velde met Immers onderuit tegen Italianen

3:04 Van de Velde en Immers komen nét tekort in eerste groepswedstrijd

Steven van de Velde en Matthew Immers hebben hun eerste groepswedstrijd op de Olympische Spelen verloren. Het Nederlandse beachvolleybalduo was niet opgewassen tegen de Italianen Alex Ranghieri en Adrian Carambula: 20-22, 21-19 en 13-15.

De 29-jarige Van de Velde is een van de meest besproken atleten van deze Spelen. Hij werd acht jaar geleden veroordeeld voor seks met een meisje van 12, hij was toen zelf 19 jaar oud. Hij zat een gevangenisstraf uit en keerde in 2018 terug in zijn sport.

Het publiek in Parijs hield zich rustig richting Van de Velde. Wel was er bij zijn opkomst wat boegeroep te horen.

2:29 Immers over veelbesproken partner Van de Velde: 'Tussen ons niet anders dan normaal'

Immers en Van de Velde staan tiende op de wereldranglijst, Ranghieri en Carambula op plek 25.

Sterk in blocks

Met zijn lengte van 1 meter 99 was Van de Velde in het voordeel ten opzichte van de 16 centimeter kleinere Carambula, waar alle services op werden gespeeld. Met goede blocks, het direct blokkeren van de bal aan het net, kwam Oranje op voorsprong in de eerste set. Lang hield die niet stand.

In de volle zon onder de Eiffeltoren gingen de punten om en om, tot het Nederlandse duo bij 20-17 op drie setpoints kwam. Van de zenuwen werden ze allemaal verspeeld en pakten de Italianen de winst.

NOS/Anne van Eijk Ook vanaf de Eiffeltoren keek publiek naar het beachvolleybal

Ballen werden door Van de Velde geslagen met een snelheid van ruim 80 kilometer per uur. Ook in de tweede set - waarin het opnieuw gelijk opging - wist hij regelmatig de Italiaanse verdediging te overrompelen. Immers zocht vooral de ruimte met tactische sneaky balletjes.

Ranghieri en Carambula maakten er een show van. Vooral Carambula zocht vaak contact met het publiek en liet zich oppeppen door hun kreten en applaus. Maar Oranje behield de focus en kwam wederom op setpoints, de tweede was raak: 21-19.

In de derde en beslissende set was het - bij een stand van 11-9 in het voordeel van de Italianen - alles of niets. Het Nederlandse duo werkte twee matchpoints weg, maar de derde was raak.

Hoge services

"Balen. Het was geen goede openingswedstrijd van ons", zei Immers na afloop. "We stonden steeds voor op setstanden en geven het eigenlijk gewoon weg."

Op de hoge services van Carambula, die als bijnaam 'Mister Skyball' heeft, hadden ze getraind. Maar: "Het was op een gegeven moment wel heel hoog."

0:45 Beachvolleyballer Immers na nederlaag: 'Balen, we geven het gewoon weg'

Oranje heeft drie beachvolleybalkoppels op de Spelen die een medaille zouden kunnen halen, al is de concurrentie zwaar. De enige olympische medaille die de Nederlandse beachvolleyballers ooit wonnen was op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen pakten toen brons.

Om 15.00 uur vanmiddag komen Katja Stam en Raïsa Schoon in actie. Van de Velde en Immers spelen in de groepsfase nog wedstrijden op woensdag 31 juli en vrijdag 2 augustus.

