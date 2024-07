NOS Sport • vandaag, 00:02 Parijs vandaag: veel watersporten, medaillekansen bij zwemmen en mountainbike

Sla de carrousel over NOS Programma OS 28 juli

NOS Programma OS 28 juli

NOS Programma OS 28 juli

NOS Programma OS 28 juli

NOS Programma OS 28 juli

Alle olympische dagen beginnen we met het programma van de dag. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 2. Klik hier voor het volledige programma.

Op de tweede dag van de Olympische Spelen is er veel Nederlandse actie bij de watersporten. Op het programma staan onder meer wedstrijden in het roeien (series), zwemmen (series en medaillewedstrijden) en zeilen (marathonraces bij de iQfoil en series in de 49er en 49erFX).

Mountainbikers Puck Pieterse en Anne Terpstra staan om 14.10 uur aan de start. Pieterse is een van de grote favorieten voor olympisch goud. Kan ze die favorietenrol waarmaken? Het wordt goed uitkijken om geen lekke band te krijgen, vertelde ze eerder.

Ook bij het zwemmen is er kans op Nederlands succes. Om 21.54 zwemmen Caspar Corbeau en Arno Kamminga de finale van de 100 meter schoolslag.

Zij kunnen met een goed gevoel toewerken naar de finale, want beiden deden het gisteren goed in de series en halve finales. Kamminga zwom in de halve eindstrijd naar de derde tijd, Corbeau verbeterde in de series zijn persoonlijk record en klokte in de halve finales de vijfde tijd. "In de finale kan het hopelijk nog een tikkie harder", zei Kamminga.

Getty/NOS

Bij het roeien komt Oranje in actie in de series van de twee-zonder vrouwen (10.30 uur), de vier-zonder vrouwen (12.40 uur) en de vier-zonder mannen (12.50 uur). Gisteren kenden de roeiers een vrijwel vlekkeloze dag, kan die goede lijn vandaag worden doorgezet?

Kanovaarster Martina Wegman probeert vanaf 15.30 uur een finaleplaats op het onderdeel kajakslalom te bemachtigen. Gisteren plaatste ze zich als zestiende voor de halve finale.

In Marseille gaat het olympisch zeilen van start, meteen met veel Nederlanders. Eerst is het de beurt aan Sara Wennekes en Luuc van Opzeeland, die in de iQfoil hun marathonraces gaan afwerken. Ook in de 49er (Bart Lambriex en Floris van de Werken) en 49erFX (Odile van Aanholt en Annette Duetz) is Nederland vertegenwoordigd.

Reuters Martina Wegman op de Olympische Spelen

Ook de hockeymannen kunnen weer aan de slag. Zij spelen om 19.45 uur tegen Frankrijk. De handbalvrouwen spelen om 21.00 uur hun tweede groepsduel, ook tegen het gastland.

Handboogschutsters Quinty Roeffen, Gaby Schloesser en Laura van der Winkel staan om 09.53 uur op het Esplanade des Invalides voor hun wedstrijd tegen het Franse team. Bij winst plaatsen ze zich voor de kwartfinales, die om 14.15 uur op het programma staan.

Skateboarden, schermen, tennis

Bij het skateboarden worden vandaag de medailles al verdeeld op het onderdeel street. Maar eerst moeten Roos Zwetsloot (vanaf 12.56 uur) en Keet Oldenbeuving (vanaf 13.52 uur) zich via de series zien te plaatsen voor de eindstrijd, die vanaf 17.00 uur wordt afgewerkt. Verder werken de beachvolleyballers onder de rook van de Eiffeltoren hun eerste groepswedstrijden af. De veelbesproken Steven van de Velde speelt ook zijn eerste partij, samen met Matthew Immers.

Degenschermer Tristan Tulen komt om 13.15 uur voor het eerst in actie, nadat hij een bye had gekregen voor de eerste ronde. Bij winst op zijn Italiaanse tegenstander staat hij later op de middag in de achtste finales. 's Avonds worden de wedstrijden om het goud, zilver en brons al afgewerkt.

Tennissers Tallon Griekspoor, Arantxa Rus en Robin Haase zouden eigenlijk gisteren al spelen, maar vanwege de regen werden hun partijen doorgeschoven. Als de weergoden vandaag meewerken, komen zij vanaf 12.00 de baan op.