Getty Puck Pieterse traint op het olympische parcours

NOS Wielrennen • gisteren, 23:16 Pieterse verkent olympisch parcours: 'Lek rijden is het grootste gevaar'

Een steile afdaling? Daar draait mountainbikester Puck Pieterse haar hand niet voor om. Wel voor stukken die er op het oog eenvoudig uitzien. "Er zitten een paar stenen in waar je je op lek kan rijden als je te lomp bent."

Dat ziet Pieterse als het grote gevaar voor de olympische mountainbikewedstrijd van komende zondag, waar Pieterse een van de favorieten is voor olympisch goud.

Mathieu van der Poel maakte bij de vorige Spelen in Tokio een lelijke val. Na een sprong over een rotsblok, en een ontbrekend plankje, belandde hij hard op zijn voorwiel, waarop hij voorover tegen de grond kwakte. Zijn fiets vloog door de lucht. Van der Poel zelf belandde in het struikgewas langs de kant. Zijn olympische droom zat erop.

Snelheid en lef

Pieterse verkent het parcours, dat ze kent van vorig jaar, met kritische blik. "Het voelt prima. Er ligt wel veel gravel, wat het glad maakt, zeker in de bochten is het oppassen." Ze bedoelt niet dat ze in de remmen gaat hangen. "Je moet je snelheid meenemen door de bochten heen, niet bang zijn om te glijden door de gladde ondergrond."

2:04 Pieterse klaar voor de strijd: 'Moet snelheid meenemen, niet bang zijn te glijden'

Elancourt ligt op een uur rijden van het centrum van Parijs. Het is een aangelegd parcours met veel hoogteverschillen, rotspartijen en boomstammen. De heuvel is 231 meter hoog. Helemaal bovenaan heb je uitzicht op de Eiffeltoren.

Op de smalle stukken kun je niet echt inhalen, vermoedt Pieterse. Ze wil dan ook het verschil maken in explosiviteit. "Zeker aan het begin, op het steile stuk is wel veel mogelijk."

Thuisvoordeel voor concurrente

De 22-jarige Amersfoortse werd afgelopen mei Europees kampioen op de mountainbike. Voor de Spelen is ze een van de kanshebbers op goud. Net als wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, die bovendien thuisvoordeel heeft.

"Ja, ze is de topfavoriet en komt uit in eigen land, dat zal misschien wel wat extra druk geven of extra vleugels, daar gaan we zondag achterkomen", zegt Pieterse nuchter.

Haar eigen vorm is in elk geval goed. "Ik ben er klaar voor. Ik heb er voor mijn gevoel alles aan gedaan, dat geeft vertrouwen."

NOS Puck Pieterse is beducht voor de stenen