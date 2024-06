Pieterse en Terpstra Nederlandse mountainbikers op Spelen in Parijs

EPA Puck Pieterse op de mountainbike

NOS Wielrennen • vandaag, 10:57

Puck Pieterse en Anne Terpstra zijn de Nederlandse mountainbikers bij de komende Olympische Spelen in Parijs. Daarmee is de complete wielerafvaardiging rond, want al eerder werden de wegploeg, de baanwielrenners en BMX'ers aangewezen.

MTB-bondscoach Gerben de Knegt denkt met twee kanshebbers voor een medaille naar Frankrijk af te reizen. Met name van Pieterse wordt veel verwacht. De 22-jarige Amersfoortse won vorig jaar als debutant meteen het wereldbekerklassement en pakte op de WK zilver op de korte cross en brons op de lange afstand.

Kans op eremetaal

Afgelopen mei prolongeerde Pieterse, die begin dit jaar op de WK veldrijden naar brons reed, haar Europese titel. "Puck strijdt mee voor het eremetaal, zo simpel is het", kijkt Knegt met optimisme vooruit. "Het parcours is vergelijkbaar met dat van Tokio. Grootse verschil is dat er nu veel gravel ligt en dat past absoluut in haar straatje."

In Terpstra, die drie jaar geleden in Tokio als vijfde eindigde in de olympische race, ziet hij een outsider. "Anne heeft de laatste jaren enkele wereldbekerwedstrijden gewonnen en ook medailles gepakt. Ze kan die ervaring omzetten in iets heel moois."

Geen mannen

Bij de mannen blijft de verworven startplek onbenut. In Tokio stonden met Mathieu van der Poel en Milan Vader wel twee oranjehemden aan de start. "Helaas hebben we op dit moment geen elite renners die aan de NOC*NSF kwalificatie-eisen voldoen", licht De Knegt toe, "ondanks onze inspanningen om hier een weg in te vinden."