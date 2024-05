ANP Jaymio Brink (rechts)

NOS Wielrennen • vandaag, 14:30 Debuut BMX'er Brink op de Spelen, ook baanploeg met Lavreysen bekend

De 20-jarige Jaymio Brink gaat zijn debuut maken op de Olympische Spelen in Parijs. De Arnhemse BMX'er is samen met Niek Kimmann geselecteerd door bondscoach Martijn Jaspers.

Ook de selecties voor de baanploeg is bekend gemaakt, daarin zitten de bekende namen. Tweevoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen is het boegbeeld van de baanequipe.

Twee tickets

Lang was het onzeker of Nederland twee mannelijke BMX'ers naar de Spelen mocht sturen, maar in de afgelopen maanden zijn er genoeg punten verzameld om buiten regerend olympisch kampioen Niek Kimmann nog iemand te sturen. Dat is de jonge Brink geworden. Dave van der Burg, vijftiende op de wereldranglijst, valt daarmee buiten de selectie.

EK BMX bij de NOS Op zaterdag 1 juni worden in het Italiaanse Verona de EK BMX gehouden. De wedstrijden zijn zaterdagavond vanaf 19.15 uur in een livestream op NOS.nl te volgen.

Bij de vrouwen worden Laura Smulders, haar zusje Merel en Manon Veenstra gestuurd. Judy Baauw valt daardoor af voor de Spelen in Parijs. Veenstra werd dit jaar tweede in het wereldbekerklassement. "Ik kijk er naar uit om met deze groep te gaan strijden in en voor oranje."

Technisch directeur Wilbert Broekhuizen ziet grote kansen voor de BMX'ers. "Net zoals op de weg en de baan hebben we bij het BMX serieuze medaillekansen."

Selectie BMX- en baanploeg BMX: Niek Kimmann

Jaymio Brink



Laura Smulders

Merel Smulders

Manon Veenstra Baanwielrennen: Harrie Lavreysen (teamsprint, sprint, keirin)

Jeffrey Hoogland (teamsprint, sprint, keirin)

Roy van den Berg (teamsprint)

Yoeri Havik (koppelkoers)

Jan Willem van Schip (koppelkoers, omnium)



Steffie van der Peet (teamsprint, sprint, keirin)

Hetty van de Wouw (teamsprint, sprint, keirin)

Kyra Lamberink (teamsprint)

Lisa van Belle (koppelkoers)

Maike van der Duin (koppelkoers, omnium)

In de baanploeg zitten de bekende namen. Bondscoach Mehdi Kordi kiest in het sprintteam van de mannen uiteraard voor de namen die al olympisch goud en meerdere wereldkampioenschappen hebben gewonnen: Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg.

"Ik ben enorm enthousiast over het team van sprinters waarmee we naar de Spelen gaan. Ze zijn vastbesloten om voort te bouwen op hun eerdere triomfen.

ANP De teamsprinters Hoogland, Lavreysen, Van den Berg en Büchli wonnen goud in Tokio

Yoeri Havik en Jan Willem van Schip completeren het team. Bondscoach Nick Stöpler: "Met hen hebben we een fenomenaal duo in huis dat vorig jaar in Glasgow een fantastische historische prestatie heeft neergezet. Als regerend wereldkampioenen koppelkoers reizen ze dan ook met ambitie af naar Parijs."

'Getalenteerde vrouwen'

Bij de vrouwen bestaat de volledige sprintploeg uit rensters die nog nooit op de Olympische Spelen hebben gestaan. Maar "hun recente overwinning in de teamsprint tijdens de Nations Cup in Milton, gecombineerd met hun individuele prestaties, geeft ons veel vertrouwen. Deze resultaten tonen hun potentieel om mooie prestaties neer te zetten in Parijs", zegt Kordi.

Ook Lisa van Belle en Maike van der Duin stonden nog nooit op de Spelen. Toch zijn de verwachtingen voor met name Van der Duin hoog, zegt Stöpler.

"Maike, die al eens tweede is geworden op een WK omnium, is in goeden doen ontzettend snel. Tijdens de Spelen zal het niveau heel hoog zijn, maar we hopen in het omnium mee te strijden om de medailles", aldus Stöpler, die het duo de voorkeur geeft boven Marit Raaijmakers.