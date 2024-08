Brazilianen houden beachvolleyballers Van de Velde en Immers uit kwartfinales

Beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op de Olympische Spelen. Tegen het ijzersterke Braziliaanse duo Evandro en Arthur werd het in een eenzijdige achtste finalewedstrijd: 16-21, 16-21.

De Brazilianen sloegen na 2-1 in de eerste set voor Nederland een gaatje naar 7-2. Waarbij de Brazilianen behoorlijk gelukkig waren dat twee services via het net binnenvielen. Daarna kwam het Nederlandse duo beter in de wedstrijd, maar dat was onvoldoende om het gat te dichten. De eerste set ging, ondanks dat Van de Velde en Immers nog twee setpunten wisten weg te werken, met 21-16 naar de Brazilianen.