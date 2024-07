NOS Sport • vandaag, 17:44 Onder luid boegeroep eerste zege voor beachvolleyballers Van de Velde en Immers

3:25 Beachvolleyballers Van de Velde en Immers boeken eerste zege

Beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde hebben onder luid boegeroep hun eerste zege geboekt op de Spelen.

Toen Van de Velde het stadion betrad en zijn naam werd omgeroepen, werd hij flink uitgejouwd door een groot gedeelte van het publiek. Daarna herhaalde zich het boegeroep continu als hij klaarstond om op te slaan.

De 29-jarige Van de Velde is een van de meest besproken atleten van deze Spelen. Hij werd acht jaar geleden veroordeeld voor seks met een meisje van 12, hij was toen zelf 19 jaar oud. Hij zat een gevangenisstraf uit en keerde in 2018 terug in zijn sport.

0:49 Luid boegeroep om beachvolleyballer Van de Velde

Nadat Van de Velde en Immers hun eerste duel hadden verloren, waren ze nu de Chilenen Marco Grimalt en Esteban Grimalt de baas: 21-19, 21-16. Het ervaren Chileense duo was er in Rio de Janeiro en Tokio ook al bij. De neven haalden drie jaar terug nog de achtste finales, maar zijn in Parijs nog zonder zege na twee duels.

Het niveauverschil was niet groot. In de eerste set ging het tot 18-18 gelijk op en werd het verschil gemaakt door een bal in het net van Chili. In de tweede set liep het Oranjeduo weg vanaf 8-8.