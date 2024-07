TeamNL / Instagram

NOS Sport • vandaag, 21:27 NOC*NSF neemt maatregelen: vijf magnetrons en diepvriesmaaltijden voor sporters Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen



NOC*NSF heeft maatregelen genomen om de Nederlandse sporters van goede voeding te kunnen blijven voorzien op de Olympische Spelen. Vijf magnetrons en een veelvoud aan diepvriesmaaltijden bieden in Parijs een alternatief voor de Oranje-atleten die in het restaurant van het olympisch dorp misgrijpen.

Het loopt logistiek namelijk nog niet op rolletjes bij het Franse organisatiecomité, omdat de toestroom van atleten in het olympisch dorp steeds groter wordt.

"Wanneer we laat terugkomen, merken we dat het eten soms op is, of dat de keuze beperkt is", vertelde bondscoach Jeroen Delmée van de hockeymannen op een persconferentie van NOC*NSF.

"Maar dit zijn mijn zesde Spelen. Ik geloof niet dat ik er één heb meegemaakt waarbij het vanaf het begin allemaal goed liep", aldus Delmée. "Dus daar komen we ook wel weer doorheen. Hopelijk is het geen issue meer zodra we echt zijn begonnen."

ANP Bondscoach Jeroen Delmée van de hockeyers tijdens de persconferentie

Directeur topsport André Cats benadrukte wel dat de kwaliteit van de maaltijden niet te vergelijken is met de standaard diepvrieshoogstandjes uit de supermarkt.

"We zorgen als NOC*NSF zelf voor de bereiding en die maaltijden worden direct ingevroren. Het is nu onderweg naar Parijs", vertelde Cats. Volgens de directeur maken de roeiers ook gebruik van de alternatieve maaltijdoptie.

Ook transportproblemen

Maar zijn meer zaken die volgens NOC*NSF voor verbetering vatbaar zijn. Het transport naar de diverse locaties in Parijs en de hygiëne in het olympisch dorp zijn naar verluidt nog niet op peil. "De vervoersproblemen variëren een beetje van een chauffeur die niet weet waar een stadion is en naar het oosten rijdt in plaats van naar het westen", legt Delmée uit.

AFP Emmanuel Macron bezocht maandag het olympische restaurant; voor de Franse president was er voldoende eten

"Of we hebben een bus waarin de airco het niet doet en de temperatuur behoorlijk oploopt. Dan zitten we met ons ontblote lichaam in de bus te zweten. Maar langzaam zien we verbetering."

"We weten dat transport altijd een uitdaging zal blijven, helemaal in Parijs. Maar die uitdaging leggen we bij de organisatie", voegde Cats eraan toe. "Ik ben blij dat we samen met wat andere NOC's wat druk op de organisatie hebben kunnen zetten."

De directeur zegt er vertrouwen in te hebben dat de problemen op korte termijn zijn opgelost. "Maar ik ben met betrekking tot de voeding wel bij dat we over een plan B beschikken."

Vragen over beachvolleyballer Van de Velde Chef de mission Pieter van den Hoogenband wilde tijdens de persconferentie niet ingaan op vragen over de aanwezigheid van de veelbesproken Steven van de Velde in Parijs. De Nederlandse beachvolleyballer lijkt ook internationaal steeds verder onder druk komen te staan. De perschef van NOC*NSF verwees de Nederlandse verslaggevers naar een verklaring op de website van NOC*NSF en het interview dat Van de Hoogenband eerder aan de NOS gaf. Ook een aantal Engelstalige journalisten wilde Van den Hoogenband het een en ander vragen over Van de Velde. De chef de mission beantwoordde die vragen apart van de rest. Directeur topsport André Cats ging later wel kort in op de kwestie. "Natuurlijk heb ik nagedacht, maar gezien het gevoelige karakter van de zaak wilden we het bij het statement op de website laten. Het is gewoon een controversieel onderwerp en daar moet je zuiver in communiceren", zei Cats. "Er is nog wel één punt dat ik eraan toe zou willen voegen. Er is namelijk onvoldoende naar voren gekomen dat we het natuurlijk betreuren als mensen beschadigd raken of een trauma oplopen door delicten op seksueel vlak. Dat kan nooit de bedoeling zijn."