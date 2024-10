Carrière beachvolleyballer Varenhorst klaar: geen plek meer in nationale selectie

Varenhorst beleefde zijn hoogtepunt in 2015, toen hij met Reinder Nummerdor zilver behaalde op de WK. Het duo werd later dat jaar op het Sportgala van NOC*NSF uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. Een jaar later strandden Varenhorst en Nummerdor op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in de kwartfinales.