Beachvolleybalduo Boermans/De Groot pakt brons in Hamburg

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn op de derde plaats geëindigd bij het elite-16-toernooi in Hamburg. Het duo liet in de strijd om het brons Samuele Cottafa en Paolo Nicolai kansloos: 21-18, 21-13.

Boermans/De Groot maakte in de eerste set een kleine achterstand snel goed en stond vanaf 9-9 altijd aan de goede kant van de score. Het Nederlandse duo sloeg in de tweede set vlot een gaatje en kwam niet meer in de problemen.

Het was al de vierde podiumplaats voor Boermans en De Groot dit seizoen op het hoogste niveau. Ze wonnen in Doha, werden tweede in Ostrava en in João Pessoa eindigden ze ook al als derde.