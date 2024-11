ANP Sinner na het winnen van de ATP Finals

NOS Sport • vandaag, 15:06 Fraaie statistieken wijzen uit dat Sinner onbetwiste tenniskoning van 2024 is

Zelden heeft een tennisser zo'n succesvol jaar gehad als Jannik Sinner in 2024. De 23-jarige Italiaan verloor dit jaar maar zes wedstrijden, veroverde twee grandslamtitels, werd de onbetwiste nummer één van de wereld, won de ATP Finals en afgelopen zondag - ten koste van Oranje - de Davis Cup.

Een fraaie statistiek: Sinner werd na Roger Federer in 2005 pas de tweede tennisser in het zogenoemde open tijdperk (sinds 1968) die in elke partij die hij in een seizoen speelde minstens een set won.

Tijd voor vakantie voor Sinner, voordat eind december het nieuwe tennisseizoen begint. Op zijn eerste vrije dag ging de Italiaan golfen en dat ging hem minder makkelijk af dan tennis.

Sinner werd in de zomer geplaagd door lichamelijke ongemakken, waardoor hij onder meer de Olympische Spelen moest missen. Daarna was hij ook nog hoofdrolspeler in een dopingrel. Veel ruis en afleiding dus, maar op de tennisbaan was daar weinig van te merken bij de Italiaan. Een terugblik op zijn jaar.

Tennisgekte in Italië

Het begon in januari met de winst van de Australian Open, de eerste keer dat Sinner een grandslamtoernooi op zijn naam schreef. Die prestatie zorgde in Italië voor een onvervalste tennisgekte.

Sinner ging op bezoek bij de Italiaanse premier en president, kreeg een uitgebreide fotoshoot in het Colosseum in Rome en werd uitgenodigd voor het San Remo-muziekfestival, al bedankte hij voor die eer.

"Hij is een David Beckham-achtige ster in Italië", zei oud-tennisser Andy Roddick daar gekscherend over. "Het is net als met Taylor Swift in de Verenigde Staten. Ik ging op vakantie naar Italië en iedereen had het over hem."

X / Jannik Sinner Sinner met de Australian Open-trofee in het Colosseum

Die grandslamzege - Sinner werd de tweede Italiaanse man ooit met die prestatie, na Adriano Panatta in 1976 - was pas het begin. In februari meldde Sinner zich in Rotterdam, om daar het ABN Amro Open te winnen, het meest prestigieuze tennistoernooi van Nederland. Een maand later won hij de Miami Open.

Halverwege het jaar werd Sinner nummer één op de wereldranglijst, als eerste Italiaan ooit.

Goedbeschouwd was Carlos Alcaraz de enige tennisser die het Sinner dit jaar lastig kon maken. Van de zes partijen die Sinner in 2024 verloor, waren er drie tegen de Spanjaard. Zijn andere nederlagen leed hij tegen Daniil Medvedev, Andrej Roebljov en Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz was dan ook degene die de macht greep toen Sinner in de zomermaanden niet topfit was. De Spanjaard won Roland Garros (mede door Sinner te verslaan in de halve finales) en Wimbledon (nadat de door ziekte geplaagde Sinner in de kwartfinales was uitgeschakeld).

Koning van hardcourt

Door ontstoken amandelen moest Sinner vervolgens de Spelen aan zich voorbij laten gaan, waarna hij in een flinke dopingstorm terechtkwam. Plots werd bekend dat hij in maart positief was getest op het verboden middel clostebol, maar niet was geschorst.

Sinner ontsloeg zijn trainer en fysiotherapeut, die de fout hadden gemaakt waardoor hij in een lastig parket was gebracht, maar de zaak loopt nog altijd na een hoger beroep van het dopingagentschap.

Het deed de mens Sinner pijn, zo liet hij weten, maar de tennisser Sinner deerde het weinig. In het najaar ontpopte de Italiaan zich tot de onbetwiste koning van het hardcourt. Hij won liefst 52 van zijn 55 partijen op die ondergrond. Alleen Federer kende ooit een beter jaar in dat opzicht.

De titel op de US Open, gespeeld op hardcourt, was achteraf dan ook geen verrassing. Ondanks wat gemor op de tribunes in New York sloeg hij zijn Amerikaanse opponent Taylor Fritz in de finale schijnbaar eenvoudig in drie sets weg en was zijn tweede grandslamtitel binnen.

"Het is alsof je een puzzel moet oplossen waarvan bijna niemand het antwoord geeft", sprak Alex de Minaur lovend en licht wanhopig tijdens de ATP Finals. De Australische nummer negen van de wereld had net, op hardcourt, kansloos van Sinner verloren.

De Italiaan zou de ATP Finals ook op zijn naam schrijven, wederom door in de finale Fritz te verslaan. Tijdens het toernooi in eigen land verloor Sinner geen set tegen de beste tennissers ter wereld, ook tot zijn eigen tevredenheid. "Ik had bijna niet beter kunnen spelen", stelde hij vast.

ANP Sinner met zijn vader na opnieuw een toernooizege

Slechts een toetje resteerde nog: de Davis Cup, het toernooi voor landenteams. Dat had Sinner uit Zuid-Tirol een jaar eerder al gewonnen met zijn landgenoten en dus ging team Italië als favoriet naar Málaga toe.

Sinner sloot het jaar in stijl af. Door in de finale Tallon Griekspoor de baas te zijn had hij een belangrijk aandeel in de overwinning op Nederland. Het leverde een laatste fraaie statistiek op: Sinner werd de eerste man ooit die in een jaar een grandslamtoernooi, de ATP Finals en de Davis Cup won.