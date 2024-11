Getty Images Het Davis Cup-team baalt van de nederlaag tegen Italië

NOS Sport • vandaag, 17:37 • Aangepast vandaag, 19:31 Oranje-tennissers grijpen naast Davis Cup: Italië te sterk in historische finale

De Nederlandse tennissers zijn er niet in geslaagd om in Málaga voor het eerst de Davis Cup te winnen. Jannik Sinner, de nummer een van de wereld, zorgde met een 7-6 (2), 6-2 zege op Tallon Griekspoor voor het beslissende punt voor titelhouder Italië: 2-0.

Eerder was Botic van de Zandschulp een maat te klein geweest voor de ijzersterk spelende Matteo Berrettini: 4-6, 2-6.

Het was voor Nederland de eerste keer in de 104-jarige geschiedenis van de Davis Cup dat het in de finale stond. Italië won het toernooi na 1976 en 2023 voor de derde keer.

Griekspoor speelde een weergaloze eerste set. De kopman van Oranje speelde met lef en serveerde ijzersterk. Sinner liet daarentegen zien waarom hij dit seizoen de meest constante factor op de tennistour was.

Twee onnodige fouten in de tiebreak kostten Griekspoor de tiebreak (7-2 verlies), waarna Sinner de partij onder controle hield.

Fenomenale backhand

Griekspoor was niet van slag en won op love de eerste game van set twee. Twee matige backhands kostten hem echter z'n volgende servicegame, maar weer had hij meteen een antwoord: met een fenomenale backhand brak hij terug.

Ook Sinner is echter een koele en na twee breaks en een lovegame was het 5-2. Een game later was zijn tweede Davis Cup binnen.

Reuters Italië viert het winnen van de Davis Cup

Van de Zandschulp had de vier eerdere ontmoetingen met Berrettini verloren, waaronder in september in de groepsfase van de Davis Cup.

Aanvankelijk leek het zondag een spannend gevecht te gaan worden, tot Van de Zandschulp bij 4-4 opeens op love zijn service inleverde. Bij 1-1 in set twee ging het weer mis: met een dubbele fout gaf hij de game weg.

Berrettini ging ondertussen steeds beter serveren, vond telkens de lijnen en gaf Van de Zandschulp geen kans op een comeback.

1:02 Tennisfans trots na verlies Davis Cup: 'Dit is echt een enorme prestatie'