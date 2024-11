ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:53 Wekdienst 26/11: Tweede Kamer bespreekt begroting Onderwijs • Overleg NAVO en Oekraïne

Goedemorgen! In de Tweede Kamer wordt vandaag de Onderwijsbegroting met omstreden bezuinigingen behandeld. In Manchester speelt Feyenoord tegen Manchester City in de Champions League.

Eerst het weer: het is vandaag wisselend bewolkt met verspreid over het land een aantal buien of wat regen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 8 tot 10 graden. Vanavond op veel plaatsen geleidelijk droger met een aantal opklaringen.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Het Openbaar Ministerie maakt de strafeis in het hoger beroep tegen John S. bekend. De man doodde in mei van 2022 een man in Vlissingen, twee dagen later schoot hij twee vrouwen dood op een zorgboerderij in Alblasserdam. Hij werd door de rechtbank tot levenslang veroordeeld, maar het OM had 30 jaar met tbs geëist.

In de Tweede Kamer wordt de Onderwijsbegroting behandeld. Coalitiepartijen willen 1 miljard euro op het hoger onderwijs bezuinigingen, maar zonder steun van oppositiepartijen komen de bezuinigingen niet door de Eerste Kamer. Linke oppositiepartijen willen alle bezuinigingen van de baan hebben. D66, CDA, ChristenUnie en JA21 willen een aantal bezuinigingsplannen schrappen.

De NAVO en Oekraïne hebben een extra overleg. Op de agenda staat de nieuwe raket die Rusland vorige week afvuurde op Oekraïne. Volgens de Russische president Poetin gaat het om een experimentele ballistische hypersonische middellangeafstandsraket en dat is volgens het Westen en Oekraïne een escalatie in de oorlog.

In Manchester speelt Feyenoord om 21.00 tegen Manchester City in de Champions League. De Rotterdamse club staat met zes punten op de 21ste plek. De wedstrijd is te volgen via NPO Radio 1 en de NOS liveblog.

Dit is er vannacht gebeurd:

In Berghem zijn twee personen om het leven gekomen tijdens een politieachtervolging. De auto met daarin de twee slachtoffers reed over een spoorwegovergang in plaats bij Oss en werd vervolgens geschept door een passagierstrein.

Een politiewoordvoerder zegt dat de achtervolging werd ingezet vanwege "een verdacht voertuig". Hij benadrukt verder geen informatie te kunnen delen over het voorval: de Rijksrecherche is ingeschakeld om de rol van de politie bij het ongeluk te onderzoeken.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump dreigt met forse importheffingen aan adres China, Canada en Mexico: Trump zegt dat hij op de eerste dag van zijn presidentschap een importheffing van 25 procent gaat opleggen aan Canada en Mexico, "op alle producten".

Angela Merkel verdedigt politieke erfenis in langverwachte memoires: In tientallen landen verschijnt vandaag haar boek Vrijheid, gevolgd door een wereldtournee.

Nieuw oordeel in geruchtmakende Menendez-zaak uitgesteld tot volgend jaar: De rechter in Los Angeles zei in een zitting dat hij meer tijd nodig heeft om zeventien dozen vol documenten door te nemen.

En dan nog even dit:

Uit onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat het aantal jonge mosselen in de Waddenzee het afgelopen jaar fors is gestegen. Naar schatting is er 4000 hectare aan mosselbanken bij gekomen op de droogvallende platen van de Waddenzee, een verdubbeling ten opzicht van vorig jaar.

De toename in de mosselen komt volgens het onderzoek van de WUR doordat er minder garnalen zijn. Garnalen zijn de grote vijand van het weekdier. Dat er nu meer mosselbanken zijn, is goed nieuws. Ze bieden beschutting en bescherming voor ander leven in het werelderfgoedgebied.

Op de donkerblauwe plekken liggen mogelijk mosselbanken:

WUR

Fijne dag!