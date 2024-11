WUR Satellietfoto, de zwarte vlekken zijn waarschijnlijk mosselbanken

NOS Nieuws • vandaag, 17:20 De mossel doet het goed in de Waddenzee: "Mogelijk verdubbeld"

Het aantal jonge mosselen in de Waddenzee is het afgelopen jaar fors gestegen. Naar schatting is er 4000 hectare aan mosselbanken bijgekomen op de droogvallende platen van de Waddenzee, blijkt uit onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR).

"En dat is een voorzichtige schatting", zegt marien bioloog Karin Troost van de WUR, die onderzoek doet naar mosselbanken. "Het lijkt erop dat het aantal mosselbanken is verdubbeld."

De jonge mosselen zijn nu nog enkele millimeters groot. Met behulp van satellietbeelden monitort de WUR de ontwikkeling van mosselbanken in het voorjaar.

Minder garnalen, meer mosselen

De jonge mossel heeft de garnaal als grote vijand, en er zijn een stuk minder garnalen. Dat kan weer komen door de grote hoeveelheden regen van afgelopen seizoenen. Het water in de Waddenzee is zoeter geworden, en daar houden garnalen niet van.

Garnalen kunnen ook niet tegen kou. Lange tijd werd daarom gedacht dat strenge winters automatisch goed nieuws waren voor de mosselen. Maar de winters van tegenwoordig zijn niet meer zo streng. "Je maakt mij niet wijs dat die garnalen het koud hebben", zegt Leopold. Ondanks het uitblijven van strenge vorst doen de mosselen het goed.

Winter

Dat er zo vroeg al zo veel mosselbanken bij zijn gekomen, is goed voor de hele voedselketen en het leven in en op de Waddenzee. "De eerste vogels zijn hier heel blij mee, evenals de verschillende soorten platvisjes" zegt Troost. "Vanaf volgend jaar zijn ze, als ze zijn gegroeid, ook voedsel voor de scholekster, die het moeilijk heeft in Nederland."

Dit najaar wordt het wel spannend. Stormen zijn funest voor jonge mosselbanken. "Hele banken kunnen als een vliegend tapijt worden weggeblazen", zegt Troost. Onder invloed van klimaatverandering worden stormen heviger en talrijker. De mosselbanken kunnen daardoor ook weer net zo goed verdwijnen.

Naar schatting verdwijnt ook de helft van alle jonge mosselbanken doordat ze wegstromen of dienen als voedsel. Toch is het feit dat er zoveel jonge mosselen groeien goed nieuws. De mosselbanken die de winter overleven bieden ook weer beschutting en bescherming voor ander leven in de Waddenzee."

Op de donkerblauwe plekken liggen mogelijk mosselbanken:

