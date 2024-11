Trump dreigt met forse importheffingen aan adres China, Canada en Mexico

Aanstaand president van Amerika Donald Trump heeft in berichten op zijn socialemediakanaal Truth Social gedreigd forse importheffingen op te leggen aan Canada, Mexico en China.

Volgens Trump moeten die landen meer doen tegen drugs en illegale migratie. In zijn Truth Social-bericht schrijft Trump dat hij op de eerste dag van zijn presidentschap een importheffing van 25 procent gaat opleggen aan Canada en Mexico, "op alle producten".

Die heffing blijft overeind tot de twee landen de in Trumps ogen "invasie" van illegale migranten en drugs, in het bijzonder de zogenoemde zombiedrug fentanyl, hebben gestopt.

China krijgt te maken met een importheffing van 10 procent, eveneens vanwege de vele fentanyl die volgens Trump via het land de VS binnenkomt. De heffing komt boven op de al geldende importheffingen die de VS heeft ingesteld aan het adres van China.