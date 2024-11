AFP Een schoolvriend van Erik Menendez toont bij de rechtbank in LA een foto van Menendez

NOS Nieuws • vandaag, 01:25 Nieuw oordeel in geruchtmakende Menendez-zaak uitgesteld tot volgend jaar

Een nieuw oordeel in de geruchtmakende Menendez-moordzaak is in de VS uitgesteld tot eind januari. De rechter in Los Angeles zei in een zitting dat hij meer tijd nodig heeft om zeventien dozen vol documenten door te nemen. Ook krijgt door het uitstel de nieuwe hoofdaanklager in de stad de kans zich in de zaak te verdiepen.

Begin vorige maand werd bekend dat de hoofdaanklager in Los Angeles de zaak die draait om de broers Erik en Lyle Menendez opnieuw voor de rechter ging brengen. Maar die hoofdaanklager wordt begin volgende maand vervangen door een nieuwe aanklager, die nog zijn eigen kijk op de zaak moet krijgen.

Eerder werd verwacht dat de rechter over ruim twee weken al een nieuw oordeel zou vellen in de zaak van de Menendez-broers, die een levenslange celstraf uitzitten voor het vermoorden van hun ouders in 1989. Ze waren ten tijde van de dubbele moord 18 en 21 jaar oud.

AFP Een van de advocaten van de broers doet zijn verhaal na de zitting in LA

De zaak was groot nieuws in de jaren negentig: vader Jose Menendez was een succesvolle zakenman en stond aan het hoofd van een platenlabel. Het gezin woonde in Beverly Hills, de duurste buurt van Los Angeles.

In de zaak voerden de advocaten van de broers - nu 53 (Erik) en 56 jaar (Lyle) - aan dat jarenlang seksueel misbruik door hun vader een belangrijk motief was voor de moord. Maar dat argument haalde niets uit in de rechtszaal. Inmiddels is er meer bewijs voor het misbruik, stellen de advocaten.

Een zo'n bewijsstuk zou een brief zijn van Erik Menendez in 1988, waarin hij aan een oom schrijft over het seksueel misbruik door zijn vader. Verder heeft een lid van een Latijns-Amerikaanse popband die onder contract stond bij het platenlabel van Menendez verklaard dat hij als tiener in de jaren tachtig is gedrogeerd en verkracht door Jose Menendez.

Daar komt bij dat de zaak recent weer volop in de schijnwerpers kwam door Netflix-serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Tantes pleiten voor vrijlating

Het leidde tot de samenkomst in de rechtbank in Los Angeles, waar het al ruim voor de start van de zitting druk was door de vele aanwezige journalisten en andere belangstellenden.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de broers voor het eerst in decennia weer te zien zouden zijn in een zitting, maar dat bleek niet mogelijk door problemen met de videoverbinding tussen de rechtbank en de gevangenis in San Diego.

In plaats daarvan mochten twee tantes van de broers pleiten voor de vervroegde vrijlating van hun neven. "We missen degenen die er niet meer zijn verschrikkelijk, maar we missen de kinderen ook", zei een van de tantes.

Er was bij familieleden de hoop dat de twee vervroegd zouden vrijkomen bij zo'n nieuw oordeel en dus met Kerst thuis zouden zijn. Maar de rechter liet al vroeg in de zitting, die minder dan een uur duurde, weten dat hij dus niet dit jaar al met een nieuw oordeel zou komen.