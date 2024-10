AP Gevangenisfoto's uit 2016 en 2018 van de broers

NOS Nieuws • vandaag, 10:23 Beruchte moordzaak van Menendez-broers uit VS opnieuw bekeken

Eén van de geruchtmakendste moordzaken uit de VS komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De hoofdaanklager in Los Angeles heeft bekendgemaakt dat hij de sensationele Menendez-moordzaak, die door een Netflix-serie opnieuw onder de aandacht is gebracht, gaat bekijken.

Hiermee is de kans toegenomen dat de broers Menendez, om wie de zaak draait, vervroegd worden vrijgelaten, meldden verschillende Amerikaanse media.

Lyle en Erik Menendez vermoordden in 1989 hun ouders in hun huis in Beverly Hills en kregen daarvoor een levenslange gevangenisstraf. De rechtszaak uit de jaren 90 was een van de eerste die dagelijks wereldwijd op televisie door miljoenen mensen werd gevolgd.

De broers, destijds 18 en 21 jaar oud, lopen op een avond in 1989 met jachtgeweren de studeerkamer van het landhuis van de familie binnen en schieten tot zestien keer op hun vader en moeder, die op dat moment op de bank een film zitten te kijken. Kitty, een voormalige schoonheidskoningin, en Jose, een platenbaas, worden door de kogelregen volgens politierapporten onherkenbaar toegetakeld.

Koelbloedige moordenaars

De broers vertellen aan de politie dat ze ten tijde van de moord niet thuis waren. Twee filmkaartjes moeten aantonen dat ze in de bioscoop zaten. Als ze daarna in korte tijd bijna een half miljoen dollar van hun erfenis uitgeven aan zaken als sportauto's, Rolex-horloges en privé-tennisleraren krijgen de autoriteiten argwaan.

Daarna bekent Erik aan zijn psycholoog dat hij en zijn broer zijn ouders hebben omgebracht en dat ze nadat ze de filmkaartjes hadden gekocht, snel de bioscoop uit zijn geslopen om de moord te plegen. De psycholoog vertelt het vervolgens aan zijn minnares en als de psycholoog die relatie verbreekt, stapt zij in een vlaag van woede naar de politie om over de bekentenis van Erik te vertellen.

Reuters Archieffoto van Erik (L) en Lyle Menendez in de rechtszaal in de jaren 90

In de rechtbank worden de broers afgeschilderd als hebzuchtige, koelbloedige moordenaars, die uit waren op het geld van hun ouders. Hun advocaten stelden daar tegenover dat ze jarenlang seksueel misbruikt waren door hun vader en hem uit angst hebben vermoord. Dat verweer loopt op niets uit. Ze krijgen in 1996 een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Nieuw begrip

Dat George Gascón, de hoofdaanklager in Los Angeles, de zaak nu opnieuw bekijkt, heeft ook te maken met een nieuwe Netflix-serie: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Dat geeft Gascón zelf ook toe in verklaringen aan de Amerikaanse pers. Door de aandacht die de serie genereerde, kreeg zijn kantoor veel telefoontjes over de zaak.

De advocaten van de broers hebben Gascón gevraagd de zaak te herzien, wat zou kunnen leiden tot hun vrijlating, aangezien ze al tientallen jaren in de gevangenis hebben doorgebracht. Aanklager Gascón laat weinig los, maar het lijkt erop dat het vermeende seksueel misbruik één van de aspecten is dat hij onder de loep neemt.

De broers Menendez zouden me bloemen moeten sturen. Ryan Murphy, makers van de nieuwe Netflix-serie over de broers

"Het is belangrijk om te erkennen dat zowel mannen als vrouwen het slachtoffer kunnen zijn van seksueel misbruik", zei Gascón op een persconferentie donderdag. Ook de advocaten van de broers hebben in gerechtelijke stukken aangegeven dat er in 2024 "een geëvolueerd begrip van seksueel misbruik bestaat."

Ook hebben de advocaten een brief ingediend waarin twintig familieleden, onder wie zussen van Kitty en Jose, oproepen om de zaak opnieuw voor de rechter te brengen. Ze vinden dat er geen reden is om de broers langer vast te laten zitten.

Nog een serie

De Netflix-serie over de Menendez-zaak is gemaakt door dezelfde mensen achter de serie van de streamingdienst over de Amerikaanse seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, die ook tot veel ophef en boze reacties leidde. Dat is nu niet anders: Erik Menendez en andere leden van de Menendez-familie noemen de serie grotesk en zeggen dat die vol met onwaarheden zit.

Ryan Murphy, een van de maker, verdedigt de serie in gesprek met The Hollywood Reporter en vindt dat de broers hem dankbaar moeten zijn voor de aandacht die zijn serie heeft gecreëerd voor de zaak. "Ze zouden me bloemen moeten sturen", zei hij.

Overigens staat er nog een ander Netflix-project in de planning: een documentaire getiteld The Menendez Brothers. Uit de trailer blijkt dat ze daarin vanuit de gevangenis zelf hun verhaal doen.