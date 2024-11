Politie: niet-vreedzame demonstranten kaapten UvA-protesten

Bij de pro-Palestijnse protesten op verschillende locaties van de Universiteit van Amsterdam afgelopen mei is het de politie niet altijd gelukt om onderscheid te maken tussen demonstranten en relschoppers. Dat schrijft de politie in een evaluatie van het politieoptreden en het toegepaste geweld bij de demonstraties. De Amsterdamse gemeenteraad had om die evaluatie gevraagd.