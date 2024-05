ANP Vernielingen in het ABC-gebouw van de UvA na het protest afgelopen maandag

NOS Nieuws • vandaag, 14:35 Man die verdacht wordt van vernielen schermen UvA is Palestijnse asielzoeker

De man die deze week werd aangehouden voor het kapotslaan van beeldschermen in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een Palestijnse asielzoeker. Hij ontkent dat hij spullen heeft vernield, zegt zijn advocaat tegen de NOS.

Volgens de verdachte heeft de politie de verkeerde op het oog. "Hij heeft het gevoel dat hij willekeurig is uitgekozen", zegt zijn raadsman Ronald Bakker.

De politie lijkt zich te baseren op camerabeelden. Op beelden van het protest van afgelopen maandag is te zien dat enkele in het zwart geklede personen met gezichtsbedekking forse vernielingen aanrichten in een UvA-gebouw op de Roeterseilandcampus.

Een van de mensen slaat beeldschermen kapot en trekt planken uit een kast. Uit een analyse van de beelden door de NOS en Nieuwsuur blijkt dat het gaat om de man die later die avond op de Dam in Amsterdam werd aangehouden door agenten in burger; hij is op beelden te herkennen aan zijn postuur en delen van zijn kleding. De politie bevestigt dat het om deze verdachte gaat.

Voorlichting geven

De 35-jarige activist is geboren in Jordanië en kwam vorig jaar naar Nederland. Zijn asielprocedure loopt nog. Hij staat geregistreerd in een asielzoekerscentrum in Hardenberg.

Volgens zijn advocaat voelt hij zich vanwege zijn Palestijnse afkomst erg betrokken bij het studentenprotest. De man heeft zelf ook gestudeerd en kwam vaker op de UvA om "voorlichting te geven", zegt de advocaat.

Hij woonde ook eerdere demonstraties bij de UvA bij, zoals afgelopen maandag, toen het ABC-gebouw werd bezet. De man was toen inderdaad in het zwart gekleed, bevestigt zijn advocaat. Volgens hem was dat om onherkenbaar te blijven uit angst voor eventuele gevolgen van het bijwonen van de demonstratie, maar niet om vernielingen te kunnen aanrichten. De advocaat zegt niet te weten wie de vandalen dan wel zijn.

Zwart blok

Eerder deze week zei een groep die zich het 'zwarte blok' noemt verantwoordelijk te zijn voor de vernielingen in het universiteitsgebouw. Wie deze personen in het zwart precies zijn en wat hun relatie met de Universiteit van Amsterdam is, blijft grotendeels onduidelijk. In een anonieme verklaring zei de groep dat er ook studenten in het zwarte blok zitten.

Kijk hier terug hoe het protest maandag verliep:

Het begon als een vredelievend protest, toch moest de ME weer ingrijpen op de UvA

Gisteren stonden drie verdachten terecht voor geweld tegen de politie tijdens UvA-protesten een week eerder. Ook zij waren in het zwart gekleed en droegen gezichtsbedekking. Een verdachte studeert momenteel aan de UvA, de andere twee niet.

Probeert te vluchten

Ook de 35-jarige Palestijnse verdachte staat binnenkort terecht op een snelrechtzitting. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Behalve van vernieling wordt hij verdacht van verzet bij zijn aanhouding.

Ook daarvan was geen sprake, zegt zijn advocaat. Op beelden van de arrestatie is te zien dat de man probeert te vluchten. Bakker: "Op eerdere demonstraties zijn gewelddadige types afgekomen. Dus als je mensen op je af ziet komen die niet herkenbaar zijn als politie, is het niet gek dat je ervandoor probeert te gaan."

Protesten gaan door

Ondertussen gaan de pro-Palestijnse protesten op universiteiten in het hele land door. In Amsterdam is het Bushuis van de Universiteit van Amsterdam aan de Kloveniersburgwal vanochtend gesloten op last van het bestuur van de faculteit der geesteswetenschappen. Een woordvoerder van de UvA zegt de faculteit "signalen kreeg dat dit nodig is".

Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam is vandaag een actie met zo'n 150 pro-Palestijnse demonstranten, schrijft persbureau ANP. Op het plein van de universiteitscampus in Amsterdam-Zuid hebben sommige actievoerders Palestijnse vlaggen bij zich en is er een spandoek te zien die de universiteit oproept de banden met Israël te verbreken.

In Leiden protesteren demonstranten vandaag op het universiteitsterrein aan het Rapenburg. Er zijn volgens een woordvoerder van de universiteit enkele tientallen actievoerders die tenten hebben neergezet en leuzen scanderen. In Maastricht zijn vijf studenten sinds woensdagnacht in hongerstaking. Eerst waren zij volgens een woordvoerder van de universiteit met zes, "maar één heeft zich bedacht".

Op het terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen staat al dagenlang een tentenkamp. Gisteren, aan het einde van de dag, stonden er zo'n vijftig tenten, zegt een woordvoerder van de universiteit. Volgens universiteitsblad Vox zijn er vannacht weer tenten bij gekomen.