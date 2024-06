Pro-Palestina-betogers verlaten zelf UvA-campus

De betogers waren van plan om te overnachten op de campus. Burgemeester Halsema ging met hen in gesprek, en vroeg volgens AT5 om de barricades weg te halen. Als de actievoerders dat niet zouden doen, zou de ME ingezet worden.

De demonstranten lieten weten de barricades niet te willen weghalen. Het leek er dan ook op dat de ME het terrein zou ontruimen, maar uiteindelijk gebeurde dat dus niet omdat de betogers zelf vertrokken. Op beelden van AT5 is te zien dat de barricades vervolgens worden opgeruimd met een shovel.

De UvA liet weten aangifte te doen. "Ondanks pogingen tot de-escalatie in de vorm van gesprek is opnieuw een onveilige sfeer ontstaan op de campus, door gemaskerde demonstranten", staat in een verklaring. Op foto's was te zien dat actievoerders geïmproviseerde schilden hadden gemaakt. Ook hadden demonstranten stenen tegels uit de straat gehaald.