ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:13 Duizenden studenten en medewerkers protesteren in Den Haag tegen bezuinigingen

Duizenden studenten, medewerkers en bestuurders van hogescholen en universiteiten demonsteren op het Malieveld in Den Haag tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Onderwijsvakbonden, studentenvakbonden en universiteiten zijn erbij betrokken. Ze spreken zich uit tegen de geplande bezuinigingen.

In een toespraak op het podium had de organisatie van het protest het zelf over 20.000 aanwezigen. De demonstratie begon om 13.00 uur. De demonstranten wandelden van het Malieveld naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarna keren ze terug op het Malieveld.

Ondanks het regenachtige weer, verzamelden de demonstranten zich op het Malieveld met paraplu's, vlaggen en borden:

0:55 Duizenden studenten en medewerkers protesteren tegen bezuinigingen

Van tevoren was er gerekend op 10.000 mensen. Voor de ingang van het ministerie klonk er boe-geroep en werd er gezongen door de demonstranten. Politieagenten schermden de ingang af.

De boodschap is dat de bezuinigingen van tafel moeten. "Ze leiden tot verlies van kennis in onze maatschappij", zegt Thijs Roovers, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Dat moeten we niet willen. Het betekent ook verlies van banen. De bezuinigingen zijn zo groot, omgerekend twee hbo-instellingen of een grote universiteit."

Als het protest van vandaag niks oplevert, blijft het daar niet bij, zegt Roovers. "We gaan sowieso door en zullen geen enkel middel schuwen. Als het moet gaan we staken."

Studentensteden

De demonstratie stond eerst gepland op 14 november in Utrecht, maar die ging toen om veiligheidsredenen niet door. Uiteindelijk heeft een aantal organisaties toen alsnog geprotesteerd. Niet alleen in Utrecht, maar ook in veel studentensteden werd die dag een kleinschaliger protest georganiseerd.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen doet ook mee. "Wat je doet door te bezuinigen op investering in onderwijs en onderzoek, is eigenlijk bezuinigen op het welzijn en de welvaart van de toekomst in Nederland", zegt president Marileen Dogterom in het NOS Radio 1 Journaal.

"Wat je nu investeert in onderwijs, maar ook in innovatie en onderzoek, betaalt zich op de langere termijn heel duidelijk terug."

Fondsen geschrapt Het kabinet-Schoof wil 1 miljard euro bezuinigen op het hoger onderwijs. Eerder zouden 1200 wetenschappers hun baan verliezen. Die maatregel werd teruggedraaid. Dat ging wel ten koste van financiering van onderzoek. Beurzen voor startende wetenschappers worden geschrapt. Onder meer onderwijsminister Bruins zei al dat sommige maatregelen pijnlijk zullen zijn, omdat ze leiden tot minder ondersteuning voor leerlingen en studenten.

In een open brief roepen burgemeesters, hogescholen en universiteiten opnieuw op om niet te bezuinigen op het hoger onderwijs. Die oproep komt via het samenwerkingsverband van de partijen: Netwerk Kennissteden Nederland.

Voorzitter Floor Vermeulen, ook burgemeester van Wageningen, noemt de bezuinigingsplannen "zeer onverstandig" en "schadelijk voor de toekomst van Nederland".

"Regelrecht rampzalig", noemde FNV-bestuurslid Bas van Weegberg de bezuinigingsplannen eerder deze week. Ook jonge wetenschappers zeiden eerder dat nieuw wetenschappelijk onderzoek in gevaar komt door de bezuinigingen. In een brief vroegen 300 jonge wetenschappers minister Bruins van OCW om de maatregelen terug te draaien.