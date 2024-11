Toch studentenprotest in Utrecht, ondanks oproep van de gemeente om weg te blijven

In Utrecht is er toch een studentenprotest aan de gang. Verschillende studentenorganisaties riepen studenten op toch te demonstreren in de stad, ondanks herhaalde oproepen van de gemeente om dat niet te doen. Er zijn enkele honderden mensen aanwezig.

Zorgen over sentimenten

Protest in studentensteden

Nu de grote landelijke demonstratie niet doorgaat, wordt in veel studentensteden een kleinschaliger protest georganiseerd. In enkele steden gebeurt dat in het centrum, bijvoorbeeld in Groningen en Leiden. In andere plaatsen is het protest op de universiteit of hogeschool.