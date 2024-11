ANP Demonstranten worden in bussen weggevoerd van de Dam

NOS Nieuws • vandaag, 03:06 Politie onderzoekt geweld ME na verplaatsen demonstranten in Amsterdam

De politie onderzoekt beelden waarop politiegeweld is te zien na het pro-Palestijnse protest in Amsterdam van gisteravond.

Op beelden die op sociale media circuleren is te zien dat enkele leden van de mobiele eenheid schreeuwen tegen vrijgelaten demonstranten en ze slaan met wapenstokken kort nadat ze uit de bus werden gezet aan de rand van Amsterdam.

"Er circuleren video's op sociale media waarop te zien is dat leden van de Mobiele Eenheid optreden tegen demonstranten die zojuist uit de bus zijn gezet in het Westelijk Havengebied", meldt de politie in een verklaring. "De precieze aanleiding van het optreden van de mobiele eenheid in dit specifieke videofragment wordt onderzocht."

Honderden demonstranten

Eerder op de avond was een groep van honderden demonstranten ondanks een noodverordening die in de stad geldt naar de Dam gekomen. Sinds de geweldsuitbarsting rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv geldt in de stad een noodverordening. Hierdoor kunnen onder meer demonstraties op bepaalde locaties verboden worden. Demonstranten mochten gisteren wel demonstreren in het Westerpark, maar niet op de Dam.

De politie greep vervolgens in en heeft een einde aan de demonstratie gemaakt. Agenten hielden 281 mensen aan. De meesten, 265 mensen, werden opgepakt omdat ze weigerden gehoor te geven aan de oproep om te vertrekken. Ze werden met bussen naar het Westelijk Havengebied vervoerd.

Beelden

Volgens de politie hebben sommige demonstranten vernielingen aangebracht aan de bussen. Of dat de aanleiding voor het optreden van de ME op de beelden is, is nog niet bekend. "Het optreden met geweld van de politie is altijd heftig om te zien en wordt getoetst en beoordeeld. Ook in dit geval", meldt de politie.

De politie hield gisteravond ook acht mensen aan voor het bezit van voorwerpen die mogelijk letsel kunnen veroorzaken of de openbare orde zouden kunnen verstoren. Vier anderen werden opgepakt vanwege belediging, een voor openlijke geweldpleging, een voor vernieling, een voor baldadigheid en een voor het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering.

De politie liet eerder al weten onderzoek te doen naar mogelijk politiegeweld bij de verboden pro-Palestijnse demonstratie op de Dam van zondag. Ook toen waren mensen ondanks een demonstratieverbod naar de Dam gekomen.