ANP De vrouw die gewond raakte bij de demonstratie

NOS Nieuws • vandaag, 18:55 Amsterdamse politie onderzoekt mogelijk politiegeweld bij demonstratie na nieuwe beelden

De Amsterdamse politie gaat een incident van afgelopen zondag onderzoeken, waarbij een vrouw gewond is geraakt tijdens een pro-Palestinademonstratie. In eerste instantie ging de politie ervan uit dat de vrouw was gevallen, maar nu wordt er ook rekening mee gehouden dat ze is geslagen door de politie.

"Op basis van eerste beelden gingen we ervan uit dat de vrouw viel", schrijft de politie op X. "Op nieuwe beelden lijkt het erop dat de vrouw ook geraakt wordt met een wapenstok." Er wordt nu onderzocht of er is gehandeld volgens de zogenoemde geweldsinstructie.

De pro-Palestinademonstratie van zondag op de Dam was verboden vanwege een noodverordening. Desondanks verzamelden zich toch betogers. Ze werden door de mobiele eenheid naar de naastgelegen winkelstraat Nieuwendijk verdreven. Daar viel de vrouw op de grond.

De politiewoordvoerder zegt dat de demonstranten tot drie keer toe was verzocht om weg te gaan. "Dat is toen niet gebeurd, waarna er een charge is uitgevoerd." Volgens demonstranten die het incident zagen gebeuren is de vrouw geslagen en had ze daarna bloed op haar gezicht.

Nieuwe beelden

De politie zegt niet welke nieuwe beelden worden onderzocht en waar ze vandaan komen. Het YouTube-kanaal Left Laser plaatste gisteren beelden online van het incident die worden gedeeld. Daarop is te zien zijn dat een vrouw valt in het bijzijn van de ME. Een ME'er maakt voor haar val een slaande beweging met een stok.

Gisteren had burgemeester Halsema een felle discussie met een raadslid van de partij De Vonk, die had gezegd dat de gewonde vrouw een klap van een ME'er had gekregen. Halsema ontkende tijdens een debat met de gemeenteraad dat er sprake was van politiegeweld.

"Zondagmiddag is iemand in de consternatie gevallen", citeerde AT5 haar. "Dat is geen politiegeweld. En ik merk daarbij op dat het een verboden demonstratie was, door de rechter bevestigd dat die niet mocht plaatsvinden", zei Halsema in het debat.