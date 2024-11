Onderwijsprotest geschrapt, Utrecht vreest geweld pro-Palestijnse demonstranten

De landelijke manifestatie tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs die morgen in Utrecht gepland stond, gaat niet door. Dat schrijft burgemeester Dijksma aan de gemeenteraad van Utrecht.

De driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie heeft recent "concrete informatie van buiten de stad" ontvangen "waaruit blijkt dat een pro-Palestina-organisatie voornemens is de demonstratie te kapen", staat in de brief. "Uit de informatie blijkt tevens dat geweld hierbij niet wordt geschuwd."