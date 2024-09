Onderwijsminister spaart bestaande banen, maar uni's blijven ontevreden

Academisch jaar

Starters- en stimuleringsfondsen

Door de bezuiniging om te gooien wijkt de minister dus af van het hoofdlijnenakkoord. De verwachting is dat deze bezuiniging minder pijnlijk is omdat niet direct mensen ontslagen hoeven te worden. De uitgewerkte plannen van de minister worden vrijdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het regeerprogramma.

Universiteiten zien in het omgooien van de bezuinigingen nog weinig positiefs. "De sectorplannen worden weliswaar niet geschrapt, maar wat de minister doet is broekzak- vestzak. De één miljard bezuiniging staat nog steeds, dus de dreun voor studenten en medewerkers blijft hiermee even groot" aldus Caspar van den Berg, voorzitter Universiteiten van Nederland in een reactie aan de NOS.