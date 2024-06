RTV Utrecht De demonstratie vanmiddag in het centrum van Utrecht

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 16:43 Studenten en hoogleraren demonstreren tegen bezuinigingen nieuw kabinet

Docenten, hoogleraren en bestuurders van universiteiten en hogescholen hebben zich vanmiddag aangesloten bij een studentendemonstratie in Utrecht. Ze trokken samen op tegen de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet. In totaal waren er volgens verslaggevers van RTV Utrecht meer dan 500 mensen op de been.

De nieuwe coalitie van PVV, BBB, NSC en VVD maakte in mei bekend voor ruim 1 miljard euro te willen bezuinigen op het wetenschappelijk onderwijs. Ook staat in het hoofdlijnenakkoord van de coalitie dat er weer een boete komt voor studenten die lang over hun studie doen.

"Die bezuinigingen staan gelijk aan het afschaffen van een universiteit zo groot als de Universiteit Utrecht", aldus de boze Amsterdamse hoogleraar Rens Bod. "Wij maken ons daar zorgen over. Hoe kun je dat doen in deze tijd? Er is een tekort aan mensen in allerlei werkvelden. Wij leiden die mensen op en dan ga je daar op bezuinigen!"

'Beklemmende maatregel'

Bod, ook betrokken bij actiegroep WO in Actie, was een van de hoogleraren die meeliepen met de demonstratie die oorspronkelijk was opgezet door de Landelijke Studentenvakbond LSVb. De LSVb verzet zich vooral tegen het voornemen om de langstudeerboete opnieuw in te voeren.

"Het is een beklemmende maatregel", stelt LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen. Zij wijst erop dat er allerlei redenen zijn waarom studenten langer moeten studeren. Ook zijn er al tal van andere maatregelen genomen, zegt Weehuizen. "Waar de beperkte basisbeurs het langstuderen al ontmoedigt, wil de nieuwe coalitie dit verder bestraffen met maar liefst 3000 euro per jaar. Dat ook nog eens in combinatie met huurprijzen boven het maximale leenbedrag, stijgende collegegelden en hoge rente op de studiefinanciering."

Willekeur

Ook Anton Pijpers, bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht, toonde zich uitermate kritisch bij de demonstratie. Hij hekelde vooral de willekeur waarmee de nieuwe coalitie wil bezuinigen. "Je bezuinigt niet op het onderwijs in de breedte", aldus Pijpers. "Dat is niet goed voor studenten. Het is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. En het is niet goed voor de maatschappij."