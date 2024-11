AFP Warren Zaïre-Emery (l) en Raz Shlomo (r)

NOS Voetbal • vandaag, 22:51 Israël pakt punt in beladen Nations League-duel met Frankrijk in Parijs

Israël heeft in de beladen uitwedstrijd tegen Frankrijk in de Nations League zijn eerste punt gepakt in groep 2 van League A, het hoogste niveau van de competitie. Door het 0-0 gelijkspel en een 0-1 nederlaag van België tegen Italië verzekerden Frankijk en Italië zich van een plek in de kwartfinales.

Frankrijk speelde zonder sterspeler Kylian Mbappé, die voor de tweede interlandperiode op rij buiten de selectie was gelaten. Zondag wordt de groep afgesloten met Italië-Frankrijk in Milaan en Israël-België in Boedapest.

Het resultaat was in Parijs van ondergeschikt belang. Belangrijker was dat het rustig bleef, na de ongeregeldheden van vorige week in Amsterdam rondom de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.

De Franse autoriteiten hadden zware veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals een inzet van 4.000 politieagenten. In het stadion waren alleen Franse en Israëlische vlaggen toegestaan. Palestijnse spandoeken en vlaggen waren binnen verboden. Elders in de stad mocht wel worden gedemonstreerd.

Gefluit, boegeroep en enkele opstootjes

De wedstrijd werd voor grotendeels lege tribunes afgespeeld. Slechts een kleine 20.000 van de 80.000 stoeltjes in het Stade de France waren bezet. De eretribune zat wel vol, met onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en oud-presidenten Nicolas Sarkozy en François Hollande.

Tijdens het afspelen van het Israëlische volkslied klonk er gefluit en boegeroep van de tribunes. Die geluiden waren ook tijdens de wedstrijd te horen bij Israëlisch balbezit. Ook werden enkele opstootjes gemeld op de tribunes.

Verder was het op het veld vooral een saaie bedoening. Frankrijk speelde in een te laag tempo om de bezoekers overhoop te spelen en zo bleef Israël mede dankzij keeper Daniel Peretz overeind.

Sla de carrousel over AFP Tijdens het Israëlische volkslied klonk er boegeroep

AFP Pro-Palestijns protest in de buitenwijk Aubervilliers tegen de wedstrijd

AFP Franse en Israëlische vlaggen op de tribune

AFP Opstootje op de tribune in het Stade de France

Voorin moesten Michael Olise (Bayern München), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) en Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) Mbappé doen vergeten, maar dat lukte nauwelijks. De drie aanvallers misten enkele mogelijkheden

De grootste kans van de eerste helft was zelfs voor Israël, toen Maccabi Tel Aviv-speler Raz Shlomo de bal volledig miste na een door Dor Turgeman verlengde vrije trap.

In de tweede helft bleef Frankrijk aanzetten. Een kwartier voor tijd kon Warren Zaïre-Emery de bal van dichtbij in het doel schieten, maar het 18-jarige talent van PSG miste. Weer had keeper Peretz een knappe redding in huis. In blessuretijd redde uitblinker Peretz opnieuw, dit keer op een inzet van invaller Christopher Nkunku.

Na het laatste fluitsignaal klonk er andermaal gefluit en boegeroep, ook vanwege de matige prestatie van de thuisploeg.

Tonali matchwinner voor Italië

In Brussel vocht België tegen Italië voor zijn laatste kans, maar de Rode Duivels keken al na elf minuten tegen een achterstand aan. Giovanni Di Lorenzo was Maxim De Cuyper te slim af en bediende de verloren zoon Sandro Tonali, die zijn eerste interlandgoal maakte.

AFP Italië viert de 0-1 van Sandro Tonali

De tweede helft in Brussel was een stuk vermakelijker. België rook via Loïs Openda, Romelu Lukaku en Wout Faes (paal) aan de 1-1, maar Italië kreeg via Mateo Retegui de grootste kans op de tweede treffer.

Langzaam ebde het geloof weg bij België, dat voor de 17de keer in 26 duels van Italië verloor en moet gaan vechten tegen degradatie.