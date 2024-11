Deschamps houdt Mbappé opnieuw buiten Franse selectie: 'Het is beter zo'

Deschamps zei niet of Mbappé, die dinsdag met zijn club in de Champions League speelde, geblesseerd was. Hij vertelde dat zijn keuze een "eenmalige beslissing" was en dat de speler zelf graag wilde komen en zich bij het team wilde voegen. "Ik heb gesprekken met hem gehad en ik heb deze beslissing genomen, het is beter zo", aldus de Franse coach.