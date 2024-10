Zweeds Openbaar Ministerie onderzoekt verkrachtingszaak zonder Mbappé te noemen

Het Zweedse Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar een verkrachtingszaak in Stockholm waarbij volgens Zweedse media mogelijk de Franse voetballer Kylian Mbappé is betrokken. Justitie wil geen namen noemen. Ook de politie gaf de identiteit van de verdachte niet prijs.

De Franse vedette was vorige week twee dagen op bezoek in Stockholm. Volgens de krant Aftonbladet ging de Franse aanvaller, die door een blessure niet was geselecteerd voor de Nations League-duel van het Franse nationale elftal, met een groep uit eten en naar een nachtclub in Stockholm.