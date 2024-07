Mbappé wil grootaandeelhouder worden van Franse voetbalclub SM Caen

Voor dat bedrag zou Mbappé tachtig procent van de aandelen in bezit krijgen. De overige twintig procent van de aandelen blijven dan in handen van de voorzitter van de raad van commissarissen, filmproducent Pierre-Antoine Capton.

Caen eindigde het vorige seizoen op de zesde plaats in de Ligue 2. In het seizoen 2018-2019 kwam de club uit het westen van Frankrijk voor het laatst uit in de Ligue 1.

Jeugdopleiding

Mbappé was als tiener dicht bij een transfer naar de jeugdopleiding van Caen, maar ging uiteindelijk in de academie van AS Monaco voetballen. In 2017 vertrok Mbappé op achttienjarige leeftijd naar Paris Saint-Germain.