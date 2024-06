AFP Kylian Mbappé

Langverwachte deal is officieel: Mbappé naar Real Madrid, 'mijn droomclub'

Kylian Mbappé heeft een contract voor vijf jaar getekend bij Champions League-winnaar Real Madrid. De deal hing al tijden in de lucht, maar is nu bevestigd door de Spaanse grootmacht.

Real Madrid maakte de komst van de Franse superster bekend in een korte verklaring van slechts één zin op de site. Zonder verdere toelichting.

Mbappé zelf reageert wel. Hij deelt jeugdfoto's op X waarop hij te zien is in het shirt van De Koninklijke en schrijft erbij dat "een droom is uitgekomen."

"Ik ben zo gelukkig en trots dat ik nu bij de club van mijn dromen hoor, Real Madrid", schrijft Mbappé. "Niemand kan begrijpen hoe blij ik ben."

Nooit de Champions League

De 25-jarige Mbappé komt transfervrij over van Paris Saint-Germain. Met die club won hij talloze landstitels, maar niet de Champions League.

In zijn zeven jaar in de Franse hoofdstad werd hij zes keer kampioen en won hij vier keer de beker. In totaal maakte de Franse international 256 doelpunten voor PSG, wat hem topscorer aller tijden van de club maakt.

Mbappé is op dit moment in voorbereiding op het EK voetbal in Duitsland.