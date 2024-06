AFP

NOS Voetbal • vandaag, 13:03 Mbappé niet in olympische voorselectie Frankrijk, Real Madrid zou dwarsliggen

Kylian Mbappé moet zijn olympische droom waarschijnlijk uit zijn hoofd zetten. Thierry Henry, bondscoach van Jong Frankrijk, heeft de 25-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain buiten zijn voorselectie gelaten. Ook Antoine Griezmann van Atlético Madrid ontbreekt.

Beide Franse sterspelers hebben in de afgelopen maanden meerdere malen laten weten dat ze graag zouden deelnemen aan de Spelen in eigen land. Maar voetbalclubs staan niet te springen om hun spelers af te staan voor het olympisch toernooi, dat niet op de officiële speelkalender van wereldvoetbalbond FIFA staat.

Het was dan ook een lastig proces om tot een lijst van dertig namen te komen, zegt Henry, die zijn voorselectie maandag tijdens een persconferentie presenteerde. "De laatste keer dat ik zo vaak ben afgewezen, zat ik nog op de middelbare school."

Het waren geen uitgebreide discussies met de clubs, vertelde Henry lachend. "Je komt, je vraagt, ze zeggen nee en je vertrekt", aldus de oud-speler van Arsenal en Barcelona.

AFP Bondscoach Henry tijdens de persconferentie waar hij zijn voorselectie presenteert

Maar Henry is reëel: "Clubs staan in hun recht om nee te zeggen." Zo zou Real Madrid niet bereid zijn om zijn spelers vrij te geven. Het is inmiddels een publiek geheim dat Mbappé binnen afzienbare tijd de transfervrije overstap van PSG naar Real maakt.

Alexandre Lacazette

Op de Spelen komen de belofteteams van landen in actie. Bondscoaches mogen drie voetballers oproepen die ouder zijn dan 23 jaar. Zo heeft Henry Olympique Lyon-spits Alexandre Lacazette (33) en Crystal Palace-aanvaller Jean-Philippe Mateta (26) toegevoegd aan zijn voorlopige lijst. Er is nog een plek vrij voor een derde dispensatiespeler in de Franse selectie.

Henry houdt de deur voor Mbappé daarmee open. Over een maand, op 3 juli, moet hij zijn definitieve selectie bekendmaken. "De lijst kan nog veranderen. Ook spelers die niet in de voorselectie zitten, kunnen worden opgeroepen. De deur is voor niemand gesloten."

Mbappé heeft zich overigens wel aangesloten bij de Franse EK-ploeg, die het in de groepsfase onder meer tegen Nederland opneemt.