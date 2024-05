Pro Shots

NOS Voetbal • gisteren, 20:23 Mbappé kondigt afscheid aan bij Paris Saint-Germain: 'Moeilijk, maar goed voor mij'

Kylian Mbappé heeft in een videoboodschap zijn afscheid aangekondigd bij voetbalclub Paris Saint-Germain.

"Voilà. Het is mijn laatste jaar bij PSG. Ik zal mijn contract niet verlengen. Mijn avontuur bij de club komt met een paar weken ten einde", zo spreekt hij de supporters van PSG toe in een videoboodschap die bijna vier minuten duurt.

De 25-jarige Mbappé beschikt over een aflopend contract bij de club uit Parijs en wordt al een geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid.

Bekijk hier de videoboodschap van Mbappé:

0:26 Mbappé kondigt afscheid aan bij PSG: 'Ik zal mijn contract niet verlengen'

"Het is moeilijk", zegt Mbappé. "Heel moeilijk. Ik had nooit verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om dit aan te kondigen. Om mijn land te verlaten. De Franse competitie, de Ligue 1. Maar ik denk dat dit goed voor mij is. Een nieuwe uitdaging na zeven jaar."

Veel emoties

"Er komen veel emoties los. Het was een eer om deel te zijn van de grootste club van Frankrijk, en een van de grootste van de wereld. Hier moest ik voor het eerst leren om met de druk om te gaan, ben ik gegroeid als speler."

Zondag komt hij voor het laatst voor het eigen Parijse publiek in actie, in het stadion Parc des Princes, in het competitieduel met Toulouse. Ook speelt landskampioen PSG op 25 mei nog de bekerfinale tegen Olympique Lyon.

AFP De spelers van PSG, onder wie Mbappé, bedanken de fans na het verlies tegen Dortmund in de halve finale van de Champions League.

Mbappé speelt sinds de zomer van 2018 voor PSG, nadat de aanvaller als 18-jarig talent met AS Monaco in 2017 verrassend de halve finales van de Champions League behaalde. Daarna won Mbappé met PSG onder meer zes landstitels.

Champions League

Maar het grote doel, de Champions League winnen, dat lukte niet. Ondanks de aanwezigheid van andere sterren als Neymar en Lionel Messi. In 2020, het coronajaar, werd wel de finale bereikt, maar verloor de club met 1-0 van Bayern München.

Dit seizoen strandde PSG voor de tweede keer in de halve finale, tegen Borussia Dortmund.

"PSG is een club die je kunt verafschuwen of waar je van kunt houden. Ik koos ervoor om ervan te houden. We hebben onze hoogte- en dieptepunten gekend. Maar ik heb er nooit spijt van gehad om bij deze prestigieuze club te tekenen. Bedankt allemaal. Jullie zitten voor altijd in mijn hart. Ici c'est Paris."