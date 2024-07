Mbappé officieel gepresenteerd bij Real Madrid voor ruim 80.000 fans

Real Madrid heeft Kylian Mbappé officieel gepresenteerd. Onder luid applaus kwam de 25-jarige aanvaller in het nieuwe thuistenue met rugnummer 9 het veld op.

Ruim 80.000 mensen waren in het uitverkochte Estadio Santiago Bernabéu aanwezig om de presentatie bij te wonen. De animo was groot: naar verluidt hadden in totaal 100.000 mensen zich aangemeld.