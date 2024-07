ProShots Mbappé is teleurgesteld na de uitschakeling

NOS Voetbal • vandaag, 10:45 Mbappé verdwijnt zonder succes van EK: 'Heb niks bereikt, klaar met masker'

Boos en teleurgesteld is hij. De Franse superster Kylian Mbappé had zich veel voorgesteld van het EK in Duitsland, maar gisteravond moest hij het toernooi verlaten na de nederlaag van Frankrijk tegen Spanje in de halve finale.

"Ik had het doel om Europees kampioen te worden en om een heel goed EK te spelen. Ik heb het allebei niet bereikt. Dat is een grote teleurstelling", zei de aanvaller na afloop van de wedstrijd in München.

De verwachtingen waren vooraf hoog. Frankrijk had met de huidige selectie niet één, maar misschien wel twee of drie elftallen kunnen samenstellen die mee konden strijden om de EK-winst. Met sterspeler Mbappé als grote leider voorop.

De 25-jarige aanvaller speelt vanaf komend seizoen bij Real Madrid. In zijn laatste seizoen bij het Franse PSG maakte hij 44 doelpunten in 48 wedstrijden. Met de vorm zat het dus wel goed.

De neus

Maar het liep anders. Frankrijk speelde een verschrikkelijk toernooi. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps overtuigde geen moment, speelde saai en maakte amper doelpunten.

Maar Mbappé heeft een excuus. In de openingswedstrijd, tegen Oostenrijk (1-1), brak hij zijn neus na een botsing. De rappe aanvaller miste daardoor de wedstrijd tegen Nederland, maar met een masker moest hij het toernooi van Frankrijk nog redden.

ProShots Mbappé met zijn masker

"Maar ik zag er niks mee", vertelde Mbappé na de uitschakeling op het EK. Eén raak geschoten penalty was zijn totale doelpuntenproductie. Spelers als Georges Mikautadze (Georgië) en Ivan Schranz (Slowakije) wisten vaker het net te vinden.

'Ik was klaar met het masker'

Om Frankrijk bij de hand te nemen in de halve finale besloot Mbappé zijn masker af te zetten. "Ik was er klaar mee. Ik sprak met de dokter en hij zei mij dat ik als een echte man een beslissing moest maken. Daar heb ik geen spijt van."

Dat bleek wel, want Mbappé was gevaarlijk voor de Franse ploeg. Hij gaf een assist en was gevaarlijk met meerdere schoten. Alleen stal uiteindelijk niet de Franse aanvaller, maar een Spaans 16-jarig toptalent de show. Lamine Yamal hielp Spanje op de goede weg en zag zijn land uiteindelijk de EK-finale bereiken.

EPA Kylian Mbappé baalt na een gemiste kans tegen Spanje