Mbappé helpt Real Madrid bij debuut aan Super Cup ten koste van Atalanta

Een hele vakantie was erdoor verpest, grapte Real Madrid-coach Carlo Ancelotti. Nu hij ook de beschikking had over Mbappé was het nog lastiger geworden om te kiezen wie hij in zijn aanvalslinie zou opstellen. Een vakantie lang piekeren zorgde ervoor dat Rodrygo, Mbappé en Vinícius Júnior het woensdagavond voor de Champions League-winnaar mochten doen.