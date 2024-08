Mbappé verpest vakantie piekerende Ancelotti; Real-aanwinst kan spelen tegen Atalanta

Getty Carlo Ancelotti en Kylian Mbappé in Warschau

Wie moet er woensdagavond bij Real Madrid in de aanval spelen in de Europese Super Cup-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo (21.00 uur)? Over die vraag heeft trainer Carlo Ancelotti lang moeten nadenken, nu hij ook de beschikking heeft over superster Kylian Mbappé.

"Het is een groot probleem. Ik heb er zolang over nagedacht dat mijn vakantie erdoor is verpest", grapt de Italiaan, die ook Vinícius Júnior, Endrick, Rodrygo en Arda Güler in Warschau nog tot zijn beschikking heeft.

Het is vooral een luxeprobleem. Daar kan zijn collega aan de Italiaanse kant niet over meepraten. Bij Atalanta zijn de zorgen namelijk van een heel andere orde.

'Mbappé kan beginnen'

Menig voetballiefhebber zal vanavond toch de televisie wel even aanzetten. De kans is groot dat Mbappé zijn debuut gaat maken voor Real Madrid. "We hebben niet veel tijd gehad om zijn klasse te zien in de voorbereiding doordat hij later aansloot, maar hij is beschikbaar. En wie hier is, kan beginnen", zei Ancelotti dinsdagavond.

De Franse superster kwam afgelopen zomer transfervrij over van Paris Saint-Germain. Met die club won hij zes landstitels en vier bekers. In zeven jaar maakte Mbappé 256 doelpunten voor PSG, maar won nooit de Champions League of de Ballon d'Or. Daar hoopt hij bij de huidige titelhouder Real Madrid verandering in te brengen.

Daar kan Mbappé mee beginnen door woensdagavond al uit te blinken bij de Koninklijke. "Ik hoop ook dat hij gaat spelen", zegt Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini, zonder enige angst. "Ik hoop dat zij het beste team opstellen, want je kan alleen zelf op je best presteren als de tegenstander ook op zijn best is."

'Koopmeiners is grootste slachtoffer'

Duidelijk is wel dat Real Madrid met die voorhoede de favoriet is. En dan moet Atalanta Bergamo het ook nog eens zonder een van de uitblinkers van het afgelopen seizoen stellen. Teun Koopmeiners wil een transfer naar Juventus, traint niet meer mee en zit dus ook niet bij de wedstrijdselectie.

"Hij is een slachtoffer van de markt geworden...", zei Gasperini op de persconferentie dinsdagavond. "Er wordt van alles gedaan om Atalanta te beschadigen. Hij is ook een slachtoffer van het feit dat hij er nu niet is. Ik vind hem een heel aardige jongen en wij zijn erg op hem gesteld. Hij heeft ons vorig jaar erg geholpen om hier te komen."

'Koopmeiners deze week nog naar Juventus' Koopmeiners vertrekt waarschijnlijk deze week nog naar Juventus, denkt La Gazzetta dello Sport-journalist Marco Guidi. "Het is nog niet rond. Maar Atalanta wil zich versterken met Marco Brescianini van Frosinone en Matt O'Riley van Celtic. Dat zijn jonge middenvelders, maar ze zijn nog geen Teun Koopmeiners. Die is van topniveau. Dat hij niet kan spelen tegen Real Madrid is echt een groot gemis voor de club. Hij heeft zoveel ervaring." Waarom Koopmeiners nu niet meetraint met de Italiaanse club weet Guidi niet precies. "Gasperini zegt dat zijn speler wordt beïnvloed door zaakwaarnemers en Juventus. De trainer heeft ook een hekel zaakwaarnemers en een hekel aan het verkopen van spelers aan een andere Italiaanse ploeg. Maar wat nu de precieze waarheid is, weten we niet. Dat zal ongetwijfeld later duidelijk worden."

De trainer van Atalanta mist naast Koopmeiners ook de geblesseerde spits Gianluca Scamacca. "Maar voor mij is het heel belangrijk dat het team een goede wedstrijd speelt, zonder dat het nadenkt over wie er wel en niet zijn", zegt de Italiaanse trainer.

Als dat lukt, dan zit er tegen dit Real, met een voorhoede vol sterren, misschien wel een stunt in, denkt Gasperini.

"Op papier zijn we de underdog. Maar dat waren we ook in de Europa League-finale tegen Leverkusen. Zij gingen toen ongeslagen de finale in. Real Madrid zal een grotere hindernis zijn, maar dat betekent ook dat we nog gemotiveerder zijn. Het gebeurt misschien niet vaak, maar het kan alsnog onze kant op vallen."

