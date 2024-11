EPA Spelers van Israël op het trainingsveld voor de wedstrijd tegen Frankrijk

Duel Frankrijk-Israël onder hoogspanning, maar spelers concentreren zich op voetbal

Duizenden agenten bivakkeren rond Stade de France en buurtbewoners sluiten de winkels eerder in Parijs, omdat Frankrijk en Israël vanavond tegen elkaar voetballen in de Nations League.

Het duel is omstreden vanwege de conflicten in het Midden-Oosten en de gewelddadigheden van en tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv vorige week in Amsterdam. Maar de spelers en trainers concentreren zich liever "gewoon" op de wedstrijd.

'Wedstrijd van schaamte'

Op straat in de Franse hoofdstad riepen pro-Palestijnse betogers woensdag de Franse voetballers op om niet tegen Israël te spelen. "Het is de wedstrijd van de schaamte", verwoordde een van de betogers het.

Dat sentiment heeft de Franse ploeg niet bereikt, vertelt international N'Golo Kanté, die in Saudi-Arabië speelt. "Sinds ik hier ben (bij het Franse elftal, red.), heb ik niemand gehoord die zich schaamt om de wedstrijd te spelen. Ik heb alleen maar gehoord dat we ons willen kwalificeren voor de kwartfinales."

3:05 Frankrijk en Israël voetballen 'gewoon' tegen elkaar: 'heftige situatie', 'geen schaamte'

Gevreesd wordt dat, zoals in Amsterdam vorige week gebeurde, onveilige situaties voor supporters ontstaan in Parijs en rond het Stade de France.

De veiligheidsmaatregelen die de Franse autoriteiten nemen, worden ook voor Franse begrippen "ongebruikelijk" genoemd. Vierduizend politieagenten zullen in en rond het stadion zijn. Buurtbewoners doen uit voorzorg de winkels dicht.

"Er is geen sprake van dat wij het risico nemen dat de dramatische gebeurtenissen van Amsterdam zich zullen herhalen", waarschuwde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau. "Frankrijk zal niet zwichten, zeker niet in het geval van haatzaaierij."

5:13 Het risico van de voetbalwedstrijd Frankrijk-Israël

International Eli Dasa bedankte de Franse overheid voor de beveiliging rond het Israëlische team in de dagen dat de voetbalploeg in Frankrijk is. "We voelen ons veilig."

De Israëlische regering adviseerde landgenoten de komende weken geen sport- of cultuurevenementen in het buitenland bij te wonen. Er zouden aanwijzingen zijn dat die evenementen worden aangegrepen voor geweld.

Dasa: "We zijn iedereen dankbaar die de moed heeft om naar de wedstrijd te komen. Ik heb veel vrienden in Parijs, die naar de wedstrijd zouden willen komen. Sommigen kunnen niet, anderen zijn een beetje bang. Voor ons is het prettig om te zien dat we nog veel steun hebben in het buitenland."

"Natuurlijk is het geen makkelijke situatie voor ons. Het laatste jaar worstelen we met veel dingen binnen en buiten ons land. Deze wedstrijd is niet de perfecte timing, maar het is wat het is. We willen een goede wedstrijd spelen."

Niet licht opvatten

De Franse ploeg probeerde zich zo "normaal mogelijk" voor te bereiden op het duel met Israël, zegt de bondscoach Didier Deschamps. "Maar er is natuurlijk niemand in onze ploeg die deze heftige situatie te licht opvat."

En toch: "We moeten het los van elkaar zien. Het moet voor ons gewoon een voetbalwedstrijd zijn."