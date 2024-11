Anadolu Agenten vorige week bij een betoging tegen de geplande interland in Parijs

NOS Nieuws • vandaag, 14:09 Israël waarschuwt landgenoten in het buitenland, spanning rond wedstrijd in Parijs

In de nasleep van het geweld tegen Israëliërs in Amsterdam heeft Israël gisteravond een opvallende waarschuwing uit laten gaan. Israëliërs wordt geadviseerd de komende weken in het buitenland geen sport- of cultuurevenementen bij te wonen. Israël zegt aanwijzingen te hebben dat die mogelijk worden aangegrepen om landgenoten aan te vallen.

In een verklaring noemt de Israëlische veiligheidsraad bijeenkomsten in Britse steden, Brussel, Amsterdam en Parijs. De ogen zijn nu vooral gericht op de Franse hoofdstad, waar het Israëlische nationale voetbalteam donderdag speelt tegen Frankrijk.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau heeft gezegd dat de wedstrijd doorgaat. "We mogen ons niet laten afschrikken", sprak hij, om eraan toe te voegen dat er een scala aan veiligheidsmaatregelen zal gelden.

Massale politie-inzet

De Parijse politie zet 4000 agenten in. 2500 van hen zullen rond het stadion opereren, de andere 1500 op andere plekken in de stad, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Verder worden nog eens 1600 begeleiders ingezet bij de wedstrijd.

Politiechef Laurent Nuñez van Parijs zegt dat geweld niet zal worden geaccepteerd. Rond het stadion zal een gebied worden aangewezen waarin de strengste anti-terreurmaatregelen gelden. Dat betekent onder meer grootschalig fouilleren en het doorzoeken van tassen.

In Amsterdam ging het juist mis nadat de Israëlische fans na de wedstrijd tegen Ajax weer waren teruggekomen in het centrum.

President Macron is van plan om de wedstrijd donderdag in Parijs bij te wonen. Volgens een van zijn medewerkers moet zijn aanwezigheid gezien worden als "een boodschap van broederschap en solidariteit na de onacceptabele antisemitische acties" in Amsterdam.

Lone wolves

In Israël worden geregeld waarschuwingen gegeven om alert te zijn in het buitenland, maar de waarschuwing van nu is opvallend breed geformuleerd. "Pro-Palestijnse/terrorisme-supporters", zoals de Israëlische autoriteiten het verwoorden, zouden onder het mom van protesten en demonstraties geweld willen plegen tegen Israëliërs. Ook zouden eenlingen, of 'lone wolves', te midden van protesten kunnen toeslaan, staat in de verklaring.

Het advies is niet alleen om weg te blijven van evenementen en protesten, maar ook om niet zichtbaar te zijn als Israëliër of jood. Zo wordt geadviseerd niet zelf op eigen naam een taxi te bestellen maar dat te doen via bijvoorbeeld het hotel waar iemand verblijft.

Frankrijk-correspondent Frank Renout: "Sinds de grote terreuraanval van Hamas op Israël zijn er spanningen in Frankrijk. Het land heeft een van de grootste Joodse gemeenschappen en een van de grootste islamitische gemeenschappen in Europa. Het aantal antisemitische incidenten is enorm toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 887 incidenten gemeld. Dat gaat om beledigingen en bekladdingen en soms ook fysiek geweld. De joodse koepelorganisatie CRIF trok al eerder aan de bel. "In de eerste drie maanden na de aanval van Hamas, waren er evenveel antisemitische incidenten in Frankrijk als in de drie jaar ervoor bij elkaar." Daarom en vanwege de gebeurtenissen in Amsterdam wordt er met zorg naar de voetbalwedstrijd gekeken. En die wedstrijd leidt ook tot politiek geruzie. De rechts-radicale Rassemblement National vroeg de wedstrijd elders te laten spelen, en niet in het Stade de France, dat in een banlieue ten noorden van Parijs staat. De minister van Binnenlandse Zaken weigerde dat. Dat zou volgens hem betekenen dat wordt toegegeven aan geweld en antisemitisme."

De wedstrijd van donderdag is niet het enige evenement in Parijs waar zorgen over zijn. De dag ervoor is er een gala van een pro-Israël-organisatie die banden heeft met extremistische Israëlische kolonisten. Ook heeft de rechtse Israëlische zionistische jeugdvereniging Betar Joden opgeroepen die dag juist te protesteren tegen antisemitisme.

Op de gastenlijst van het gala staat ook de ultrarechtse Israëlische minister van Financiën Smotrich, die er openlijk voor uitkomt dat hij Palestijnen wil verdrijven van door Israël bezette gebieden. Hij is fel tegenstander van een overeenkomst met Hamas en wil dat Israël doorvecht, ook als dat ten koste gaat van de gijzelaars. Vorig jaar riep hij op tot de vernietiging van een Palestijns dorp op de bezette Westoever, nadat Hamas daar twee kolonisten had gedood. De Israëlische krant Haaretz omschreef hem als oorlogsmisdadiger.

De bijeenkomst waarvoor Smotrich is uitgenodigd is besloten, maar in Frankrijk is vanuit de Joodse gemeenschap een oproep aan hem gedaan om weg te blijven. In een artikel in de krant Le Monde veroordelen vertegenwoordigers van religieuze en culturele joodse organisaties Smotrich' komst naar Parijs. Of Smotrich daadwerkelijk komt, is onduidelijk.