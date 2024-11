@iAnnet / X via Reuters Maccabi-aanhangers in de nacht van donderdag op vrijdag bij het Centraal Station

NOS Nieuws • vandaag, 19:00 Maccabi-fans hadden planken en riemen, politie neemt beelden mee in onderzoek

De schok na de mishandeling van Israëlische voetbalfans in Amsterdam is groot. Beelden van Israëlische mannen die werden opgejaagd maken nog altijd veel los, onder meer omdat ze bij mensen herinneringen oproepen aan pogroms, geweld tegen Joden. Drie dagen na de gebeurtenissen komen steeds meer verhalen, foto's en video's naar buiten. Daarmee wordt het beeld van wat er die nacht gebeurde completer, maar ook diffuser.

Naast de vele beelden van het geweld tegen Israëliërs in het centrum van Amsterdam zijn er ook video's verschenen waarop is te zien dat aanhangers van Maccabi Tel Aviv zich misdragen in de stad. Die beelden maken duidelijk dat de supporters niet alleen voorafgaand aan de wedstrijd anti-Arabische en racistische leuzen riepen en een Palestijnse vlag van een raam trokken, maar ook na het duel gewelddadig waren.

De Amsterdamse politie heeft vandaag laten weten dat in het onderzoek naar het geweld alle beelden worden meegenomen, dus ook die van de rellende Maccabi-aanhang. De politie beschikt over beelden van camera's op straat en deurbelcamera's, maar ook van getuigen, journalisten en tipgevers. Burgemeester Halsema kondigde vrijdag een onafhankelijk onderzoek aan naar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

Stokken en stenen

In bijvoorbeeld onderstaande video die een Amsterdamse fotograaf in de nacht van donderdag op vrijdag op X plaatste en die persbureau Reuters vrijdag wereldwijd verspreidde, is te zien hoe het tegenover Amsterdam Centraal misgaat. Israëlische supporters kwamen daar na afloop van de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv aan met het openbaar vervoer.

Op de beelden zitten supporters, schijnbaar de harde kern van Maccabi, voor het station iemand achterna die tegen de grond wordt gewerkt. Wat er aan de beelden is voorafgegaan, is niet bekend.

0:44 Fans van Maccabi belagen mensen in binnenstad van Amsterdam

Het Parool heeft beelden van voetbalfans die met broekriemen in de hand door het centrum van Amsterdam lopen. Op beelden van YouTube-verslaggever Bender is te zien dat Maccabi-supporters om de hoek op de Nieuwezijds Voorburgwal stukken hout uit een pallet halen.

Op dezelfde beelden rent even later een groep van enkele tientallen Maccabi-aanhangers met houten latten vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal de Nieuwe Nieuwstraat in. Kort ervoor zijn in die steeg een paar mensen te zien die kreten naar de groep roepen. Ook gaat er zwaar vuurwerk af. Op het Spui, waar de supporters zich volgens Het Parool ook misdragen, is te zien dat de groep ergens stenen vandaan heeft gehaald.

De groep op de beelden bestaat uit een man of honderd, terwijl er zo'n 3000 fans bij de wedstrijd waren. Op de Bender-beelden is te zien dat er niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen bij de groep supporters lopen.

63 aanhoudingen

Voor het geweld in de nacht van donderdag op vrijdag is voor zover bekend één arrestatie verricht. De andere 62 aanhoudingen die rond de wedstrijd werden gedaan, waren al eerder op de avond. Er zitten nog vier mensen vast.

Het is niet duidelijk of er ook Israëliërs onder de arrestanten zijn. Het Openbaar Ministerie zei gistermiddag nog meer aanhoudingen te verwachten, maar wilde niets zeggen over de achtergrond of nationaliteit van de verdachten.