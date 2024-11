ANP Activist Frank van der Linde in de rechtbank van Amsterdam voor het kort geding

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 13:41 Rechter handhaaft noodverordening Amsterdam, demonstratie op de Dam blijft verboden

Een Pro-Palestijnse demonstratie die voor vanmiddag was aangekondigd op de Dam in Amsterdam, mag niet doorgaan. De rechter handhaaft de noodverordening die in de stad van kracht is.

Het kort geding was aangespannen door activist Frank van der Linde. Hij kondigde gisteren aan dat hij vanmiddag op de Dam wilde demonstreren. Volgens de activist gaat de noodverordening in tegen de burgerlijke vrijheden en de grondwet.

De noodverordening werd vrijdagmiddag ingesteld na de gewelddadigheden in Amsterdam tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv. De maatregel houdt onder meer in dat er niet gedemonstreerd mag worden.

Vannacht opnieuw incidenten

Tijdens de zitting erkende de advocaat van de gemeente volgens AT5 dat het verbod "een paardenmiddel" is. "En dat is alleen geschikt voor bijzondere omstandigheden. Maar die zijn er ook geweest." Volgens haar wordt "doorlopend getoetst" of de noodverordening nog nodig is.

En dat is, in het kader van de openbare veiligheid, nog altijd nodig, zei politiechef Olivier Dutilh tijdens de zitting. Zo is volgens hem in Amsterdam vannacht opnieuw mensen om hun paspoort gevraagd en zijn Joden of mensen die er schijnbaar zo uitzagen bedreigd.

Gevaar van escalatie

In het kort geding was het volgens de rechter vooral de vraag of er na het vertrek Israëlische supporters nog gevaar van escalatie bestaat bij demonstraties.

De rechter oordeelde dat dat risico nog steeds bestaat, onder meer omdat de politie aangaf dat er vannacht weer incidenten zijn geweest en dat de demonstratie aanleiding zou kunnen zijn voor een nieuwe escalatie. Bovendien: "Het verbod is van korte duur en na het weekend waarschijnlijk al niet meer van kracht", aldus de rechter.

De demonstratie stond gepland voor 14.00 uur. Van der Linde gaf na afloop aan dat hij van plan was toch naar de Dam te gaan. De politie houdt rekening met alle scenario's en is met meerdere eenheden aanwezig op de Dam, waar ook enkele Palestijnse vlaggen te zien zijn.