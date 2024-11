ANP Hoofdofficier De Beukelaer, burgemeester Halsema en politiechef Holla

NOS Nieuws • vandaag, 14:45 Halsema: massale politie-inzet kon gitzwarte nacht niet voorkomen

"Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte dag. Haatdragende, antisemitische relschoppers en criminelen hebben Joodse Israëlische bezoekers die te gast waren in onze stad belaagd en in elkaar geslagen."

Zo opende burgemeester Halsema de persconferentie waarin ze terugkeek op de aanvallen gisteren en vannacht van pro-Palestijnse relschoppers op supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv.

Het beeld dat Halsema, de Amsterdamse politiechef Holla en hoofdofficier van justitie De Beukelaer van de gebeurtenissen schetsten, komt overeen met wat te zien was op video's op sociale media die de hele wereld over gingen. Daarop is te zien dat op meerdere plaatsen Israëliërs of mensen die daarvoor werden aangezien, werden aangevallen en mishandeld.

"Jongens op scooters gingen kriskras door de stad op zoek naar supporters van Maccabi Tel Aviv", zei Halsema. "Het was hit and run, voetbalfans werden geslagen en geschopt, waarna de relschoppers er weer snel vandoor gingen. Vluchtend voor de politiemacht die gisteren massaal op de been was. Ik snap heel goed dat dit de herinnering aan pogroms terugbrengt."

Politie-inzet

Ajax speelde gisteravond thuis in de Europa League tegen Maccabi Tel Aviv. De supporters van beide clubs staan op goede voet met elkaar.

Vanwege de politieke spanningen rond de oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas had Halsema de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om een dreigingsinschatting gevraagd. De NCTV kwam tot twee keer toe tot de conclusie dat er geen concrete dreiging was.

Desondanks was er veel politie op de been. "Voor Amsterdamse begrippen veel", zei Halsema, meer dan 800 agenten. Ook waren in de binnenstad en bij de Johan Cruijff Arena risicogebieden aangewezen waar preventief is gefouilleerd.

Hit and run-acties

Toch kon de massale inzet van politie het geweld van vannacht niet voorkomen, zei politiechef Holla. De eerste incidenten waren er woensdag al. Zo haalden Maccabi-supporters een Palestijnse vlag van een gevel op het Rokin, vernielden ze een taxi en staken ze een Palestijnse vlag in brand.

Het bleef die dag en ook gisteren onrustig, maar tot het eind van de wedstrijd was de situatie beheersbaar, zei Holla. De grootste problemen ontstonden daarna.

"Groepen Maccabi-supporters liepen door de binnenstad en relschoppers pleegden hit and run-acties tegen de Israëlische supporters", zei Holla. "Hieruit volgde een aantal ernstige mishandelingen op verschillende plekken in de stad."

Om hoeveel mishandelingen het gaat, weet de politie nog niet. In totaal zijn 25 Maccabi-supporters gewond geraakt. Daarvan moesten er vijf met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Zij konden na behandeling weer weg.

Holla wees erop dat het voor de politie bijzonder lastig is om tegen dit soort acties op te treden, ook al was er veel politie op de been. De politie kon nog wel een grote groep Maccabi-supporters met bussen in veiligheid brengen.

Speciaal Team

Hoofdofficier van justitie De Beukelaer zei dat rond de wedstrijd 62 mensen zijn opgepakt. Daarvan zitten er nog tien vast, onder wie twee minderjarigen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Mensen die zijn heengezonden kregen een boete, onder meer voor het afsteken van vuurwerk, het bezit van een mes en voor belediging.

Voor het onderzoek naar de gebeurtenissen van vannacht is een speciaal team samengesteld dat zich allereerst gaat richten op filmbeelden die rondgaan. Daarbij wordt ook gekeken of er een georganiseerd verband was tussen de groepjes met daders die de stad doorkruisten.

Noodverordening

In verband met de veiligheid van de nog aanwezige Maccabi-supporters en de Joodse inwoners van Amsterdam is de komende dagen in de hele stad en ook in Amstelveen een noodverordening van kracht, zei Halsema. De politie kan daar overal preventief fouilleren. Ook is er extra politie en marechaussee op de been. Demonstreren is verboden en er mag geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen.

Halsema sloot af met de mededeling dat Amsterdam een bijzonder slechte beurt heeft gemaakt. "Wat er is gebeurd is een schande voor Amsterdam. We staan er internationaal niet goed op. We hebben te repareren wat vannacht door relschoppers en criminelen kapot is gemaakt."