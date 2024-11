NOS Nieuws • vandaag, 07:29 • Aangepast vandaag, 12:41 Politiek veroordeelt geweld tegen Maccabi-fans in Amsterdam, koning is geschokt

De gewelddadige aanvallen gisteravond op Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam worden politiek breed veroordeeld. Premier Schoof en minister Van Weel van Justitie spreken van gerichte antisemitische aanvallen. PVV-leider Wilders houdt de Amsterdamse burgemeester Halsema verantwoordelijk en eist dat ze onmiddellijk aftreedt.

Koning Willem-Alexander heeft gebeld met de Israëlische president Herzog en gezegd dat hij geschokt is door het geweld. "Wij mogen niet wegkijken bij antisemitisch gedrag in onze straten."

Premier Schoof heeft contact gehad met de Israëlische premier Netanyahu en hem gezegd dat de daders zullen worden opgespoord en vervolgd. Israël stuurt extra vliegtuigen om supporters uit Amsterdam op te halen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa'ar reist mee met een van de toestellen.

Schoof noemde het macaber dat de supporters zijn aangevallen, rond de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht, de gewelddadige pogrom op Joden in nazi-Duitsland in de nacht van 9 op 10 november 1938.

Schoof reageerde in Boedapest, waar hij is voor Europees overleg:

1:36 Schoof: 'Dit is gewoon antisemitisch geweld tegen Israëliërs'

Minister Van Weel van Justitie spreekt van heel erge antisemitische aanvallen op Israëlische supporters. "Er zijn mensen door de stad gereden op zoek naar Joden. Ze hebben gevraagd: wat is je nationaliteit en waar kom je vandaan? Op het moment dat iemand Israëlisch was, werd hij in elkaar geslagen. Veel antisemitischer dan dat wordt het niet."

De hotels waar Israëlische supporters zitten, worden bewaakt, zegt Van Weel.

De Amsterdamse driehoek (burgemeester Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie) zegt in een verklaring dat op meerdere plaatsen in de stad supporters zijn belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld, ondanks de massale politie-inzet.

Burgmeester Halsema heeft op een persconferentie in Amsterdam haar afschuw uitgesproken. Ze betuigde haar medeleven met de slachtoffers en sprak van "een gitzwarte nacht". Halsema zei ook dat jongens op scooters kriskras door de stad reden op zoek naar Israëlische voetbalsupporters. "Ik snap heel goed dat dit de herinnering aan pogroms terugbrengt."

Wedstrijd tegen Ajax

De Israëliërs waren in Amsterdam voor de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. In totaal waren er 2600 Israëlische fans.

Op sociale media gaan volop beelden rond van Israëlische supporters die door gemaskerde mannen na de wedstrijd worden achtervolgd en mishandeld. Ze riepen onder meer "Free Palestine". Waar deze niet geverifieerde beelden zijn gemaakt is niet duidelijk.

De politie heeft gisteren zeker 62 verdachten opgepakt. Zeker vijf mensen die werden aangevallen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Breed veroordeeld

De aanvallen in Amsterdam leiden tot brede verontwaardiging in politiek Den Haag. Niet alleen premier Schoof heeft zijn veroordeling uitgesproken, dat deden ook fractieleiders van andere partijen, onder wie Wilders (PVV) en Yesilgöz (VVD.

Wilders schrijft onder meer op X: "Het lijkt wel een jacht op Joden in de straten van Amsterdam". Hij schrijft verder: "De burgemeester van Amsterdam moet vandaag nog aftreden." Volgens hem was er onvoldoende politiebescherming om het geweld te voorkomen en de mensen te beschermen.

Wilders stelt verder dat "de daders het land uit moeten". Hij legt een link tussen wat hij noemt "de groeiende Jodenhaat in Nederland door de voortdurende massa-immigratie en islamisering".

Over de identiteit van de aanvallers is nog niets bekend. Zo is niet duidelijk hoeveel het er waren en wat hun achtergrond is.

'Zieke beelden'

Yesilgöz spreekt van "ongelooflijk zieke beelden van de aanvallen op Joodse Nederlanders en Israëliërs in Mokum. Puur tuig, pure Jodenhaat".

NSC-fractieleider Vroonhoven zegt in een reactie dat "de walgelijke gebeurtenissen" in Amsterdam haar doen denken "aan de zwartste bladzijden uit onze geschiedenis".

GroenLinks-PvdA-leider Timmermans noemt het onacceptabel dat Joodse Israëliërs in Amsterdam niet veilig zijn en worden opgejaagd en aangevallen. Dat is "beangstigend en maakt mij boos".

'Schande'

Ook D66-leider Jetten vindt de aanvallen afschuwelijk. "Deze aanvallen op voetbalsupporters zijn een schande, wat je ook van de oorlog vindt."

CDA-Tweede Kamerlid Boswijk spreekt ook van een antisemitische aanval op de Israëlische voetbalsupporters. "80 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn er weer mensen als beesten op jacht naar Joden."

Ook BBB, SGP en ChristenUnie veroordelen het geweld en benadrukken dat Israëlische fans welkom en veilig moeten zijn in Nederland.

Afwijkend geluid Denk

Fractieleider Van Baarle van Denk hekelt de reacties in de Tweede Kamer. Hij zegt dat "hypocriete politici stil waren toen Maccabi-tuig racistische en genocidale leuzen scandeerde over Gaza, Palestijnse vlaggen vernielde en een taxichauffeur aanviel". Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat Maccabi-fans eerder op de avond zongen over Palestijnen. Zo riepen ze onder meer "We'll fuck the Arabs," en "Fuck you Palestine".

Koning betuigt medeleven

Koning Willem-Alexander heeft met de Israëlische president Herzog gebeld om zijn medeleven te betuigen. "Onze geschiedenis heeft ons geleerd hoe intimidatie van kwaad tot erger gaat, met gruwelijke gevolgen. Joden moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland, overal en altijd. Wij slaan onze armen om hen heen en laten hen niet los", staat in een verklaring van het Koninklijk Huis.

Herzog zelf kwam al eerder met een verklaring over het gesprek. Daarin stelt hij dat de koning in zijn veroordeling van het geweld een directe vergelijking trok met de vervolging van de Joden in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Willem-Alexander zou hebben gezegd dat Nederland, net als tijdens de Holocaust, heeft gefaald om Joden te beschermen.

Van een directe vergelijking is in de verklaring van het Koninklijk Huis geen sprake.