ANP Het AFAS stadion in Alkmaar

NOS Nieuws • vandaag, 11:58 Preventief fouilleren in Amsterdam en Alkmaar vanwege voetbalwedstrijden

In Alkmaar mag de politie sinds vanochtend op vier plekken in de stad mensen preventief fouilleren. De gebieden zijn door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat heeft te maken met de voetbalwedstrijd van AZ tegen het Turkse Fenerbahçe, vanavond in het AFAS Stadion.

De gebieden waar de extra veiligheidsmaatregelen gelden, zijn rond het stadion, het stadscentrum, station Alkmaar en het evenemententerrein Olympiaweg. De maatregelen gelden tussen 09.00 en 01.00 uur.

Bij het besluit wijst burgemeester Schouten op eerdere thuiswedstrijden van AZ, waarbij het ook onrustig werd. Ze wijst ook op de ongeregeldheden die ontstonden rondom de wedstrijd van Fenerbahçe tegen FC Twente, een maand geleden. Volgens de burgemeester is het aannemelijk dat de fans van Fenerbahçe toen zwaar vuurwerk bij zich hadden. De gemeente verwacht bij de wedstrijd vanavond zo'n duizend fans van Fenerbahçe.

Onrustig in Amsterdam

Gisteravond was het al onrustig in Amsterdam, volgens de politie mogelijk vanwege de thuiswedstrijd van Ajax tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv en die van AZ tegen Fenerbahçe.

Op het Rokin werd door "op dit moment onbekende personen" een Palestijnse vlag van een gevel getrokken, zegt de politie. Op het Max Euweplein grepen agenten in omdat een groep taxichauffeurs en een groep bezoekers van een casino de confrontatie met elkaar zochten. De politie zegt dat in het casino voetbalsupporters aanwezig waren. Er is niemand opgepakt.

Vanwege de wedstrijd in Amsterdam heeft burgemeester Halsema ook besloten om de politie in bepaalde gebieden in de stad toe te staan om preventief te fouilleren. Het gaat om de Dam, het Wallengebied, Amsterdam Centraal en het gebied rond de Johan Cruijff Arena.