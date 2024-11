NOS Voetbal • vandaag, 06:12 Maccabi, waar laatste beelden Cruijff gemaakt werden, spiegelt zich aan Ajax

0:12 2016: Maccabi toont laatste bewegende beelden Johan Cruijff

Geanimeerd zaten ze te praten. Johan en Jordi Cruijff met trainer Peter Bosz, samen op een bankje in de Israëlische zon in maart 2016. Het zijn achteraf de laatste bewegende beelden van het voetbalicoon, dat later die maand zou overlijden.

Cruijff was op bezoek bij zijn zoon, die toen technisch directeur was bij voetbalclub Maccabi Tel Aviv. Bosz was hoofdtrainer van de club die vanavond (aftrap 21.00 uur) in de Europa League tegen Ajax speelt. In de Johan Cruijff Arena.

Maccabi stond destijds uitgebreid stil bij het overlijden van Cruijff. "Hij was vaak bij ons", zei clubeigenaar Mitchell Goldhar. "Maccabi heeft een vriend verloren. We zullen hem nooit vergeten."

Nederlandse invloed

Inmiddels is ook Jordi Cruijff vertrokken bij Maccabi Tel Aviv, maar de Nederlandse invloed is blijvend bij de Israëlische club.

Zo heeft de selectie de laatste jaren altijd wel een paar Nederlanders in de gelederen; op dit moment Tyrese Asante (oud-ADO Den Haag) en Joris van Overeem (oud-AZ en -FC Utrecht). Ook speelt de Israëlische oud-spits van PSV, Eran Zahavi, in zijn nadagen voor Maccabi.

Europa League bij de NOS De Europa League-wedstrijden Nice-FC Twente (18.45 uur), AZ-Fenerbahçe (21.00 uur) en Ajax-Maccabi Tel Aviv (21.00 uur) zijn vanavond te volgen via NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Dat is mede te danken aan eigenaar Goldhar. De Joods-Canadese zakenman is fervent fan van het Nederlandse voetbal. Toen de meest succesvolle club van Israël in 2012 diep was weggezakt, haalde hij Jordi Cruijff naar Tel Aviv. Met meteen drie landstitels als gevolg, de treble in 2015 en Champions League-voetbal.

"Jordi heeft er sindsdien voor gezorgd dat de club weer bovenin meedoet", vertelt Patrick van Leeuwen, die van 2016 tot en met 2021 hoofd jeugdopleiding en ook hoofdtrainer was bij de club. "Maccabi is nu een stabiele topclub die de laatste jaren ook steeds in de Europese competities actief is."

EPA Clubeigenaar Mitchell Goldhar en Jordi Cruijff.

Van Leeuwen raakte bevriend met Jordi Cruijff toen hij in de jeugdopleiding van het Oekraïense Sjachtar Donetsk werkte. Cruijff voetbalde in zijn nadagen twee seizoenen bij Metaloerh Donetsk. "Zo woonden we als Nederlanders in dezelfde stad, en ja, dan kom je elkaar tegen, spreek je met elkaar af. Daarna bleef dat gewoon doorgaan."

"In 2016 vroeg Jordi of ik de jeugdopleiding op poten wilde zetten bij Maccabi. Dat heb ik toen gedaan volgens de Nederlandse filosofie. 4-3-3, met aanvallend voetbal."

Praten met Cruijff

Nee, Van Leeuwen was nog niet aangesteld toen Johan Cruijff af en toe op bezoek kwam bij Maccabi. Wel heeft hij in zijn tijd in Oekraïne eens uitgebreid met de voetballegende gesproken over de ontwikkeling van jeugdvoetbal. "Ik ben nog steeds blij dat ik dat heb mogen meemaken."

Het is mooi dat Ajax en Maccabi elkaar weer eens treffen, zegt Van Leeuwen. "Ajax is een van de clubs waar Maccabi zich graag aan wil spiegelen. Ook door de Joodse achtergrond van Ajax." Zo hebben supporters van Ajax zich de geuzennaam 'superjoden' toegeëigend en zwaaien ze vaak met Israelische vlagen.

1:26 Maccabi-voetballer over situatie Israël en protesten rond Ajax: 'Is heftig'

Van Leeuwen: "Maccabi en Ajax onderhouden door die achtergrond een vriendschappelijke band. En de fans ook. In eerdere ontmoetingen stonden ze gemengd bij elkaar in de supportersvakken."

Gedeeld koploper

Ajax staat gedeeld vierde in de competitiefase van de Europa League met 36 clubs. Maccabi is nummer 34 op de ranglijst, maar is in de Israëlische competitie wel gedeeld koploper, samen met rivaal Maccabi Haifa en Beitar Jeruzalem.

"Gezien de vorm van de laatste tijd denk ik dat Ajax de favoriet is. Maar Maccabi zal zich zeker willen laten zien tegen een Nederlandse club."

