Pro-Palestijnse demonstratie bij Johan Cruijff Arena verboden uit angst voor rellen

De harde kern van Ajax, de F-side, gaf donderdagavond al aan "in te willen grijpen" bij de demonstratie. "Gewelddadige confrontaties zijn een realistisch perspectief", citeert de Amsterdamse stadszender AT5 de burgemeester.

De demonstratie is verplaatst naar het Anton de Komplein, een paar honderd meter van het stadion. Ook andere plekken in de stad zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zoals de Dam, de Wallen en de omgeving van het Centraal Station. De politie heeft daar meer bevoegdheden, zo kan er bijvoorbeeld preventief worden gefouilleerd.

Onmogelijk te begeleiden

De driehoek zegt dat het onmogelijk is de demonstratie bij het stadion te faciliteren. Er komen ruim 55.000 mensen naar de wedstrijd. Ook worden er concertgangers verwacht die naar de tegenover gelegen AFAS Live gaan en is het koopavond in het gebied.